Кино — это отличный способ выстраивать коммуникации с подростком. Особенно, если выбирать правильные фильмы. Вот к какому списку пришел я.

В 13 лет человек еще не знает, кем станет. Зато уже точно знает, кем быть не хочет: похожим на родителей. Поэтому разговоры о ценностях в этом возрасте работают плохо. Любую нотацию он выключит на второй фразе. А вот Робин Уильямс, стоящий на парте, удержит его внимание два часа.

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Я составил список из десяти фильмов, которые мой сын посмотрит до того, как алгоритмы окончательно решат за него, что ему нравится.

Прошу заметить, это не классика ради галочки. Меня не интересует, что эти фильмы сделали с мировым кино. Меня интересует, что они сделают с головой подростка.