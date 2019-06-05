Фатальная ошибка Украины 5 июня, 14:22 Цей матеріал також доступний українською

В стране был невероятный патриотический порыв, на волне которого можно было построить такую структуру самообороны, что и Швейцария бы позавидовала

Пару слов о национальной гвардии. Тут Литва на днях праздновала столетие Союза стрелков. Союз стрелков — это особое подразделение Вооруженных сил Литвы, главной задачей которого является обучение граждан самообороне и ведению — вот тут внимание — партизанской войны.

Союз был создан в 1919 году и просуществовал до сорокового — до оккупации Литвы. В тот период он насчитывал примерно 65 тысяч человек. Шестьдесят пять тысяч. Те из них, кто не был арестован, ушли в лесные братья. Последнего лесного брата кагэбшники поймали — дай бог памяти, то ли в 1977, то ли в 1978 году. Сейчас в Союзе стрелков около десяти тысяч человек.

То, что создано Арсеном Аваковым, к национальной гвардии не имеет никакого отношения. Ни сама Нацгвардия, ни Нацдружины, ни что там еще. Все эти провластные структуры противоречат самой сути, самой идее национальной гвардии — свободное владение оружием свободными гражданами, которые, в случае начала войны, идут защищать свою Родину.

В Союзе стрелков Литвы есть дети и подростки, которые сейчас, с детства, будут учиться, как отстаивать свою свободу. Если потребуется — с оружием в руках. Потом у них будет это оружие. И всю жизнь будут жить с ним. Тренироваться с ним. И, если понадобится, применять его.

Не хватило политической воли. Или желания. Или веры в граждан своей страны

Национальная гвардия — это Союз стрелков Литвы. Это Нацгвардия США. Это ЦАХАЛ и армия Швейцарии, которые пошли еще дальше и вообще все свои вооруженные силы, по сути, превратили в национальную гвардию. Гражданин Швейцарии обязан получить оружие в восемнадцать лет, отслужить в армии и научиться обращению с им, затем обязан хранить его дома до шестидесяти лет, а в шестьдесят он обязан вместо автоматической винтовки получить помповый дробовик — и хранить уже его до самой смерти.

Вільні люди мають зброю.

И я совершенно, категорически, не могу понять, почему этого не было сделано в Украине. Петру Порошенко предъявляют массу претензий. 90% - бред, засаженный в мозги пропагандой телеканала «1+1» Еще 10% — претензии реальные, но тактические. Скажем, Свинарчуки.

Но есть пара ошибок, имеющих стратегическое значение. Одна из них — отказ от милитаризации страны. Я боюсь, это фатальная ошибка. Можно ли было это сделать в воюющей стране? Можно. Даже не то, что можно — проще, чем где бы то ни было.

Большинство ветеранов добробатов — крайне мотивированные, образованные, ответственные люди. Вот вам и костяк. Основа. Скелет.

ПТСР и срывы? Бывают. Безусловно. Но на это и есть психологи. Кстати, шанс, что человек воспользуется услугами психолога в коллективе, нежели пойдет к нему сам, живя своей собственной, обособленной жизнью — возрастает на порядок. Попробуйте затащить человека к психологу. А если это обязательное собеседование раз в полгода — оно будет пройдено, хочешь ты этого или нет.

Владение оружием и так разрешено. Современный охотничий полуавтомат — это вполне себе оружие. В стране сотни тысяч людей, прошедших войну и способных с ним обращаться. Когда я говорю «способных обращаться» — я имею в виду не просто уметь стрелять. Это еще — и даже в первую очередь — уметь НЕ стрелять. Что важнее. Психологическая подготовка. И эти люди готовы нести это своё знание другим.

В стране был невероятный патриотический порыв, на волне которого можно было построить такую структуру самообороны, что и Швейцария бы позавидовала. Вопрос с отсевом персонала решается элементарно, в эпоху соцсетей проверить кандидата на потенциальную «зраду» — вопрос двух кликов и пятнадцати секунд.

Не хватило политической воли. Или желания. Или веры в граждан своей страны.

Вместо этого какие-то пьяные менты, которые учат своего сына стрелять из мелкашки во дворе жилого дома и убивают чужого ребенка. И дело тут не в самих этих ментах.

Дело в системе. В самом подходе — и к оружию, и к своим гражданам, и к их обучению, и к самообороне. Если государство учит своих граждан вести партизанскую войну — оно им доверяет.

Если оно запрещает им владеть оружием — оно им не доверяет. И тогда, взамен, начинает выстраивать какие-то свои схемы. Где вместо профессионализма на первое место выходит лояльность. А такие схемы всегда конечны. Они всегда ведут к краху.

Еще раз — вільні люди мають зброю. Национальной идеей Литвы уж стала готовность драться за свою свободу. С детства. Именно это должно стать национальной идеей Украины.

В рамках проекта «Журналистика без посредников»

Текст опубликован с разрешения автора

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