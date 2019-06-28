Libra не взлетит Сегодня, 09:05 2274 Цей матеріал також доступний українською

Facebook объявил о запуске новой криптовалюты — Libra. Это заставит большие банки встряхнуться и стать более удобными

Чем Libra отличается от биткоина и других настоящих криптовалют? У тех нет центрального регулирующего органа. А у Libra есть. Это комитет из 28 основателей. Facebook мудро взял себе такой же голос, как у всех, чтобы избежать обвинений в диктате. В комитет входят многие другие известные компании: Visa, Mastercard, Paypal, Uber, Booking.

А вот банков в их числе нет. Две гипотезы, почему так произошло. Во-первых, Libra направлена именно против банков. Во-вторых, любой банк боится ссориться с Центробанком своей страны, а ни один из них не встретил новую криптовалюту радостно.

Мой прогноз: у большинства основателей Libra есть немалые бюджеты на PR. Будет много статей, выступлений на конференциях и на TED о том, как Libra даст финансовую свободу, позволит всем покупать очень нужные товары и услуги. Короче, спасет мир. Появится много историй, например, как американец переводит немного Libra жителю Африки, а тот на эти деньги открывает свой маленький бизнес.

И так лет пять, после чего все спросят, а где же новая валюта? Даже готов допустить, что Libra будет запущена в нескольких маленьких странах, центробанки которых сдадутся перед натиском и лоббизмом Facebook. А больше ничего не произойдет. Потому что есть три силы, готовые противостоять новой валюте: центробанки, отстаивающие суверенитет своих финансовых систем, мощнейшее лобби больших банков и спецслужбы всех крупных государств.

Лет через пять все спросят, а где же новая валюта?

Для начала объясню, что такое Libra с точки зрения пользователя.

Удобна — перевод денег одним нажатием кнопки от одного пользователя Facebook, Instagram, WhatsApp к другому. Перевод почти бесплатен.

Надежна — консорциум основателей Libra купит реальные валюты разных стран мира, а также ценные бумаги развитых стран, с которыми и свяжет Libra. Так что колебания стоимости одного юнита Libra будут минимальны.

Приватна — так говорит Facebook. Он даже создал специальную компанию с именем Calibra, чтобы держать в ней всю финансовую информацию о клиентах своих платформ и не смешивать ее с персональными данными.

Можно сказать, что со своей базой в более чем 2,5 млрд клиентов на трех основных платформах Facebook хочет создать операционную систему для того, чтобы переводить обычные деньги по всему миру. Причем дешево и удобно.

Криптоплатформы вроде биткоина удовлетворяют третье условие, но не первое и второе. Они неудобны для обычного человека (поэтому все фантазии об оплате биткоином кофе в Старбаксе так и остались фантазиями) и очень ненадежны (колебания стоимости биткоина стали легендарными).

Есть еще китайская система WeChat, которая внутри Китая является операционной системой платежей поверх обычной банковской системы, то есть имеет и первое условие, и второе. Но не третье: Компартия Китая хочет знать все о своих гражданах.

Так вот для простоты Facebook придумал объединить преимущества WeChat и биткоина и сделать новую валюту доступной для всего мира (да, мы все знаем, что Facebook и Instagram запрещены в Китае, но WhatsАpp же доступен).

Одна из главных причин, почему это будет востребовано, — банки не хотят меняться, остаются дорогими для клиентов, очень неудобными, да еще и не желают открывать счета людям и компаниям из бедных стран, особенно в долларах.

А теперь о грустном.

Центробанки США, Британии и Европы выказали удивление, что перед объявлением такого огромного проекта Facebook не посоветовался. Что в переводе означает: Facebook понимал, что после такого совета объявлять будет не о чем. Поэтому пошел в атаку.

Сенат США (что удивительно — представители обеих партий) потребовал от Facebook ответить на множество вопросов. Представители спецслужб (предсказуемо) тут же заявили, что террористы и наркодилеры будут использовать Libra для своих темных дел.

Представим, как Libra может работать в Украине. Это будет прямой конкурент Приват24. Причем очень опасный: каждый сможет держать свои средства в долларах, отправлять и принимать платежи по всему миру. Власти Украины не будут ни контролировать, ни даже видеть эти транзакции. НБУ никогда не согласится на нечто подобное. Люди не доверяют гривне, она быстро проиграет доллару, и внезапно значительная часть финансовой системы страны выйдет из‑под контроля властей. Минфин потребует у Facebook получить украинскую банковскую лицензию, а также выполнять функции налогового агента. Как и в других странах. Если Facebook согласится, то простоте и приватности придет конец. Если откажется, то его будут пытаться (с разным успехом) блокировать во всех странах.

Поэтому проект провалится. Но из позитива — это заставит большие банки встряхнуться и стать более удобными и (очень хочется верить) уменьшить свою маржу.

Извините, что расстроил. Ведь многие уже мечтали, что скоро все будет быстро, дешево и качественно. Я всегда отвечаю: выберите из этого списка любые два пункта. Все три невозможны.

Колонка опубликована в журнале НВ за 26 июня 2019 года. Републикация полной версии запрещена.



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