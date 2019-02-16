Евротрепка

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В Европе наступают времена новой Великой схизмы. Север восстанет против юга и восток против запада. Но в этот раз, в отличие от Средневековья, противостояние будет политическим

Главная тема для спора — отношение к будущему проекта Объединенная Европа. Британский историк Брендан Симмс, выдвинувший эту концепцию, уже провозгласил, что брэксит по произведенному эффекту и последствиям — современный аналог разрыва британского короля Генриха VIII с Римом и Католической церковью.

Страсти и правда разыгрались нешуточные. Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что в аду приготовлено специальное место для тех, кто выступал за брэксит, не разработав даже примерного плана дальнейших действий.

Бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, выступая в Европарламенте, объявил марионеткой своих заместителей премьер-министра Италии Джузеппе Конте, который никак не противится антиевропейской политике Маттео Сальвини и Маттео ди Майо.

Ответ из Рима не заставил себя ждать: вышеупомянутый вице-премьер Маттео Сальвини назвал позорными заявления “некоторых криворуких евробюрократов, позволяющих себе оскорблять Италию”.

Рим, бывший оплотом консервативного католицизма в прошлом, в XXI веке стал главным источником распространения антиевропейской ереси на континенте. Коалиционное правительство популистов движения Пяти звезд и правых радикалов из Лиги с нескрываемой ненавистью отзывается о современном Евросоюзе и действующей в нем либеральной диктатуре. Их цель — построение Европы из самостоятельных национальных государств, которые будут зависеть только от своих избирателей, а не от брюссельской бюрократии и транснацио­нальных корпораций.

Сейчас приходит время решающей схватки

За эти взгляды президент Франции объявил Рим рассадником националистической проказы, который пытается захватить всю Европу. В итоге итальянцы назвали французского лидера болтуном и никудышным президентом, а также призвали передать французское место постоянного члена СБ ООН Евросоюзу, если уж Макрон так сильно его любит.

На очевидный троллинг из Рима Париж всякий раз реагировал очень болезненно, вызывая на ковер в МИД посла Италии. Но совсем серьезный оборот проблема приобрела на прошлой неделе, когда итальянцы перешли от слов к делу.

Итальянский вице-премьер Луиджи ди Майо, приехав в Париж, встретился там не только с официальными лицами из правительства, но и с представителями Желтых жилетов — движения, ставшего главной головной болью Эммануэля Макрона.

Ди Майо не скупился на похвалы в адрес внесистемных оппозиционеров, обещал им всяческую поддержку из Рима и даже объявил, что ветер перемен пересек Альпы. Смысл его высказываний был в том, что силы, выступающие против истеблишмента, сформировав правительство в Италии, вскоре победят во Франции и по всей Европе.

Поскольку участники движения Желтых жилетов считают своим главным врагом Эммануэля Макрона, такие разговоры ему, естественно, не нравятся. Макрон тут же отозвал французского посла из Рима — для консультаций. Это произошло впервые с июня 1940 года, когда Бенито Муссолини объявил Франции войну.

Рим назвал реакцию неадекватной и напомнил, что французские официальные представители совершенно свободно общаются с итальянскими оппозиционерами, но это не помогло.

Эммануэль Макрон избирался в президенты под лозунгами восстановления европейского единства, защиты ценностей либерализма и толерантности. Его итальянские оппоненты обещали своим избирателям совершенно противоположное — приоритет национальных интересов над европейскими, жесткое ограничение иммиграции, выход из‑под финансового и политического влияния Евросоюза.

Они долго ходили вокруг друг друга, делая ложные выпады, проверяя реакцию и выискивая слабые места. Но сейчас наступает время решающей схватки.

Уже в мае во всех странах ЕС пройдут выборы в Европейский парламент. Обычно скучное мероприятие обещает в этот раз стать кровавым побоищем. Разделения на правых и левых больше нет. С одной стороны, в нем будут участвовать силы старого либерального порядка во главе с Макроном. С другой — евроскептики, популисты и националисты, чьи идеи выражает итальянская правящая коалиция.

Результат этой схватки определит будущее Европы. Выиграет лагерь еврооптимистов — идеи европейской солидарности, интеграции, толерантности получат новую жизнь. Победят евроскептики — и уже летом они смогут начать разрушение единства континента изнутри, прямо из зала заседаний Европейского парламента.

Ставки очень высоки. В поддержку лагеря Макрона выступили три десятка ведущих европейских интеллектуалов, назвавших происходящее битвой за цивилизацию. Их поддержал и всемирно известный филантроп Джордж Сорос, призвавший Европу проснуться. В то же время на стороне итальянского лагеря выступил злой гений политического популизма — американец Стив Бэннон, который ради победы над ЕС даже переехал жить в Брюссель.

Чья возьмет, мы узнаем уже довольно скоро — через три месяца. Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая.

Текст опубликован в журнале Новое Время за 14 февраля 2019 года. Републикация полной версии запрещена.

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