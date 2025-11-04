Ора Сабадус

Старший журналист по энергетическим вопросам Независимой Коммерческой Службы расследований (ICIS), кандидат наук

Европа вводит полный запрет на российский газ. Чего боятся эксперты

4 ноября, 10:21
NV Премиум
Чиновники ЕС прекрасно понимают, что Москва будет активно противодействовать попыткам исключить ее из прибыльных европейских рынков.

В конце октября Европейский союз объявил о планах полностью прекратить импорт российского газа к 2028 году. После многих лет использования энергетического экспорта как политического рычага для давления на Европу и финансирования вторжения в Украину, Москва, возможно, наконец-то столкнется с перспективой потери последних своих европейских клиентов.

Решение о полном запрете российского газа — это последний шаг в продолжающихся попытках вытеснить Кремль с европейского энергетического рынка. После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Москва потеряла почти 80% европейского рынка из-за сокращения поставок, направленного на ослабление западной поддержки Киева. Тем не менее, за период войны Россия получила не менее €215 миллиардов

Теги:   Импорт газа Евросоюз Российский газ

