Хорошие новости заканчиваются. Что на самом деле сделал Трамп

Материал написан в соавторстве с Ричардом Уитменом, старшим научным сотрудником Королевского объединённого института оборонных исследований

Кажется, что Дональд Трамп кардинально изменил своё отношение к Украине. На первый взгляд, все выглядит так, будто он открыто проникся оптимизмом, заявив, что Киев «в состоянии сражаться и одержать победу, вернув себе всю Украину в её изначальных границах». Однако вместе с этим заявлением прозвучал посыл: чтобы это стало возможным, за рулём должны быть европейцы. По словам Трампа, победа Украины зависит от «времени, терпения и финансовой поддержки Европы и, в частности, НАТО».

Со стороны США — единственное обязательство: «поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО распоряжалось им по своему усмотрению». Наиболее показательно, что своё сообщение в Truth Social Трамп завершил словами: «Удачи всем!» Это, пожалуй, самый явный на сегодня намёк на то, что президент США отказывается от попыток заключить мирное соглашение. А также — на то, что он отказался от отдельной сделки со своим российским коллегой Владимиром Путиным.