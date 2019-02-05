Европа накануне перемен Сегодня, 12:44 148

Даже в периоды стабильности не было столько экзаменов сразу. Поодиночке каждый из них стал бы успешным, но совпав, они либо дадут толчок ЕС, либо изменят его в корне

Уход старых лидеров Европы



Прошел первый месяц нового года. В ближайшее время минимум пять ключевых игроков ЕС освободят высокие кабинеты. Будущие чиновники станут определять дальнейшую европейскую политику в непростой момент истории Европы.

Уйдет в отставку президент Европарламента (ЕП) Антонио Таяни. Сейчас он один из 15 президентов, которые избирались в законодательный орган ЕС с 1979-го года по сейчас. Практически все они занимали должность спикера в течение 2-3 лет. За исключением визави канцлера Ангелы Меркель по широкий правящей коалиции в ФРГ Мартина Шульца: его дважды переизбирали президентом ЕП.

Но Таяни имеет минимальные шансы на переизбрание. Не только потому, что его время от времени критикуют – он мало чем запомнился вообще. Однако его самый большой минус – он близок к обвиняемому в мошенничестве неоднократному премьер-министру Италии Сильвио Берлускони.

Откровенные трения могут быть первыми признаками институционального хаоса в ЕС

Евровыборы в странах-членах ЕС пройдут в конце весны. Из 751 евродепутатов в законодательном органе останется 705 (за вычетом британцев после Brexit). В июле ЕП впервые соберется в новом составе. Накануне запланирован саммит ЕС, от которого ожидают решений в отношениях с Британией и других общеевропейских проблем.

Повестку дня подобных саммитов в течение двух сроков безукоризненно готовил президент Европейского Совета (ЕР) Дональд Туск. Однако в конце года истекает срок полномочий и самого Туска, который пользуется заслуженным влиянием в коридорах европейских штаб-квартир.

Осенью также назначат нового главу Европейского центробанка и членов его правления. В руководстве «тяжеловесов» ЕС уже обсуждают, как обеспечить себе право на эту должность.

Также истечет срок полномочий генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда — известной континентальной организации взаимовыручки. Международный военный штаб НАТО на ближайшие три года также возглавит европеец параллельно с созданием отдельного Европейского оборонного союза, что ухудшит позиции США в Европе. И еще многие другие, неизвестные пока перемены.

Признаки институционального хаоса

На июньском саммите ЕС будут в том числе решать, как выйти из тупика выборов нового руководства Еврокомиссии (ЕК). В октябре свой срок отбудет ее президент Жан-Клод Юнкер. Сегодня на его место претендуют минимум два человека. Но дело не в том, кого, а каким образом изберут нового лидера.

Согласно Лиссабонского соглашения-2007, после внесения новой кандидатуры президента по предложению первых лиц стран-членов ЕС, его должны избрать большинством голосов евродепутатов. Но в результате последних выборов в Европарламент под лозунгом демократизации эту процедуру изменили, что фактически отвело лидерам государств двусмысленную роль статистов.

В 2014 году против Юнкера проголосовали только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Великобритании – Дэвид Кэмерон. По их мнению, политическое руководство существенно отличается от администрирования ЕК. Медиа тоже предупреждали: выбор может стать «плохим ответом на плохой вопрос».

И развитие событий подтвердило это: Юнкера неоднократно критиковали за вмешательство не в свою сферу деятельности. Однажды он дал согласие Франции на свободу действий при формировании бюджета ЕС, заявив «это же... Франция!» Вместе с тем в Польше вышли на улицы: мол, реформирование их судопроизводства — исключительно проблема их страны. А три года назад президент ЕК бесцеремонно успокаивал встревоженных голландцев: «Украина точно не будет в состоянии стать членом ЕС следующие 20-25 лет, это же касается ее членства в НАТО».

Эксперты убеждены: Юнкер оказался фигурой неадекватной, попавшей на Олимп по воле случая. Он не всегда соблюдал обещания, уклонялся от решений, позволял слабости. Так за кем останется решающее слово при утверждении нового президента?

Необычно откровенные трения могут быть первыми признаками институционального хаоса в ЕС, о чем предупреждали такие авторитеты, как Александр Квасьневский. Прогноз начинает сбываться.

Игра против «друзей Путина»

Смена вывесок на ключевых должностях необязательно приведет к стратегическим сдвигам. Партийная преемственность призвана гарантировать баланс сил.

Но дело не в фамилиях, а в команде в целом. От суммарных качеств первых лиц зависит способность ЕС противостоять таким вызовам, как популизм, национализм, миграционный кризис, а также высоколобым лоббистам, к примеру, «друзьям Путина». К этому кругу немало влиятельных лиц. Например, экс-канцлер Герхард Шредер, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG, член правления «Газпрома». Или президент Чехии Милош Земан, генсек Турбьерн Ягланд. Немецкая пресса возмущена словами своего президента Штайнмайера: он предлагает G7 напрямую вести переговоры с Путиным.

Не менее важна воля отдельных народов. Британский пример остается ориентиром. Если в Польше будут подпитывать евроскептические настроения, это может привести к такому же референдуму. Не говоря уже о популистской Италии, или Марин Ле Пен, которая ждет не дождется заменить Макрона после его поражения, и «реформировать» Европу на свой лад.

Время баррикад за европейские ценности

Выборы в ЕП станут нетрадиционными: скорее состязанием между теми, кто верит в общее будущее, и теми, кто готов к распаду ЕС.

Согласно исследований центра «Друзья Европы», 64% европейцев не уверены, что их жизнь ухудшится, если ЕС перестанет существовать. 10 тысяч из опрошенных не убеждены, что ЕС работает ради них, а не себя. Треть европейцев требуют большей прозрачности в том, на что ЕС тратит средства.

Политики в Брюсселе призывают: пришло время баррикад за европейские ценности. По словам Таяни, Brexit — это только «отблеск будущего», которое увидят европейцы, не способные оценить преимущества ЕС.

Поэтому в Киеве стоит не забывать о переменах 2019 года. ЕС будет лихорадить не меньше, чем Украину во время выборов. И это совпадение вряд ли ускорит нашу евроинтеграцию.

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