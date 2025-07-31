«Спящий гигант» просыпается? Как Европа готовится к войне

Впечатляющие рои дронов, которые Россия и Украина запускают друг против друга — эта гонка технологий со смертельными последствиями — подчеркивают, насколько Европа не готова к современной войне

Это делает 27 государств — членов Европейского союза (ЕС), особенно соседствующих с Россией, уязвимыми перед быстро развивающейся и проверенной в боях российской армией.

Андрюс Кубилюс, первый в истории ЕС комиссар по вопросам обороны и космоса, с беспокойством и тревогой следит за эскалацией войны с использованием дронов. Во время визита в Вашингтон он поделился со мной тем, что Европа учится у Украины искусству ведения современной войны, и как ЕС намеревается реагировать на эти уроки.

Сильнее, чем в феврале 2022 года

«Успех (российских) дронов в последние месяцы, — пишут Чарльз Кловер и Кристофер Миллер в Financial Times, — демонстрирует, как дешевая масса может подавить даже сложные и многоуровневые системы противовоздушной обороны. Он показал способность Москвы быстро адаптировать боевые техники, чтобы истощить ресурсы Киева».

Наибольшую тревогу вызывает то, что стремительное продвижение России опережает возможности Украины по противодействию.