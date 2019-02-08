Если бы в США появился президент Сегодня, 20:21 291 Цей матеріал також доступний українською

Нужен план, который создаст стену – а не стена, которая заменяет план. Это то, что предложил бы настоящий лидер

Дебаты вокруг стены на границе США и Мексики, а также вопросы миграции стали настолько искаженными этим чрезмерно перегретым нонсенсом президента Трампа – мы должны построить стену, чтобы сдержать всех этих насильников и убийц, и Мексика заплатит за нее – что мы и забыли, как бы это звучало, если бы это говорил президент, определяющий реальную проблему на границе ради настоящего решения, а не просто для того, чтобы активизировать свой электорат.



К сожалению, мы имеем президента, который хочет потратить $ 5,7 млрд на стену, чтобы решить свои политические проблемы с телеведущими Рашем Лимбо, Энн Кольтер и Лорой Ингрэм. В то время как американцы нуждаются в президенте, который хочет потратить $ 5,7 млрд на многостороннюю стратегию миграционного вызова, с которым столкнулись США.

Вот как настоящий президент объяснил бы это:

«Дорогие соотечественники, мы столкнулись с глобальным кризисом. Все больше людей сегодня переезжают в поисках работы, убежища, безопасного места подальше от экологических катастроф или просто стремятся к порядку, как никогда со времен Второй мировой войны. Таких людей около 70 миллионов.

Смартфон позволил гражданам с легкостью сравнивать их уровень жизни с жизнью в Париже или Финиксе

Почему сейчас? Ответ: в конце XIX и в течение ХХ века на смену миру, которым во многих регионах руководили великие империи, пришел мир под руководством независимых национальных государств. И 50 лет послевоенного периода были замечательным временем для того, чтобы быть слабым маленьким национальным государством – и этому есть несколько причин.

Во-первых, потому что тогда были две сверхдержавы, которые соревновались за их симпатии, сбрасывая иностранную помощь, формируя их армию, скупая их дешевые товары и обучая своих детей в их университетах. Во-вторых, изменение климата происходило постепенно. В-третьих, популяция все еще была под контролем в развивающемся мире. В-четвертых, никто не имел смартфона, чтобы с легкостью организовать движение против своего правительства или даже увидеть как выглядят Париж или город Финикс из штата Аризона. В-пятых, Китай не был во Всемирной торговой организации, поэтому каждая бедная страна могла присутствовать в текстильной или иной низкооплачиваемой индустрии.

Все эти преимущества исчезли в начале XXI века. Вызванная изменениями климата экстремальная погода – наводнения, засухи, рекордные температуры тепла и холода, верхушкой чего стало кардинальное вырубка человеком лесов – начала добивать многие страны, а особенно их мелких фермеров. Количество людей из мира развивающегося выросла благодаря лучшему качеству здравоохранения. Африка с 140 млн людей в 1900 году разрослась до миллиарда в 2010-м, а по прогнозам разрастется до 2,5 млрд к 2050-му. Такой же скачок произошел в Центральной Америке, в странах вроде Гватемалы.

В то же время смартфон позволил гражданам с легкостью сравнивать их уровень жизни с жизнью в Париже или Финиксе – и найти приложение торговцев людьми, чтобы добраться туда. Кроме того, Китай присоединился к Всемирной торговой организации, захватив низкооплачиваемые индустрии, а конец Холодной войны означал, что ни одна сверхдержава не станет трогать вашу страну, потому что все, чтобы она бы от этого выиграла – это счет.

Результат: сегодня значительно труднее быть слабой страной, и слабые из них начинают рушиться или дробиться, пуская кровь своим людям. Это Гватемала, Гондурас, Сальвадор и Венесуэла в нашем полушарии, а также Судан, Сирия, Афганистан, Ливия и многие страны к югу от африканской Сахары через Атлантику.

Это породило широкие зоны «беспорядка» – крупный геополитический тренд в мире, когда все эти люди пытаются выйти из этого беспорядка в мир порядке. И это то, что порождает все эти популистские, националистические и антимигрантские вспышки по всему миру порядка – включая Америку и Европу.

Это настоящий контекст миграционной кризиса. Каков ответ? Если вы посмотрите, что замедлило поток только мексиканцев, легальными или нелегальными путями прибывавших в Америку в течение последнего десятилетия, то это была комбинация огромной экономической мощи Мексики – частично благодаря NAFTA, плюс замедленный рост населения в той стране, вместе с улучшенным правлением и лучшей защитой на границе Мексики и США.

Такая же формула должна сейчас быть применена к Гватемале, Гондурасу и Сальвадору. Они превратились в основной источник всех мигрантов и караванов, прибывающих в Америку сегодня, включая 187 тысяч несовершеннолетних без сопровождения взрослых, которых подобрал Пограничный патруль США в 2014-2018 годы. Их родители выслали их таким образом связаться с родными, которые уже там были, или чтобы оградить детей от насилия принудительной вербовки со стороны местных банд.

В прошлом июне Совет по международным отношениям в своем отчете отметил: «В 2015-м, последнем году, когда эти данные были доступны, 3,4 миллиона человек, родившихся в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе проживали в США, что более чем в два раза превышает их количество в 1,5 млн в 2000 году». Вследствие безумной коррупции и войн криминальных группировок сальвадорцы, гондурасцы и гватемальцы ежегодно вынуждены выплачивать около $ 651 млн по требованию организованных криминальных группировок. Эти банды, вроде MS-13 возникли в Центральной Америке в середине 90-х «после масштабных депортаций из США нелегальных иммигрантов с уголовными делами».

Вот почему, среди прочего, умная американская политика в отношении миграции могла бы заняться продвижением семейного планирования на сельских территориях Центральной Америки. Разрешить религиозному праву Америки ограничивать помощь США по планированию семьи за рубежом – это глупо.

Единственная вещь, которая превышает последнюю по своей тупости, это отсутствие работы над урегулированием изменения климата, и отказывается делать Трамп. Экстремальная погода разрушила мелкое фермерство в Центральной Америке. И когда мелкое фермерство слабеет или терпит крах, люди оставляют сельскую местность и идут в город. И если они сталкиваются там с высоким уровнем безработицы и преступности – они направляются в Америку.

В то же время мы нуждаемся инвестиционном шоке со стороны местных и иностранных компаний и правительств для построения инфраструктуры, туризма и торговли в Центральной Америке, чтобы больше людей могли там процветать, особенно когда 61% населения – моложе 29 лет.

К сожалению, сейчас средний уровень инвестиций достигает всего 12% ВВП Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, а в Мексике – 26%.

Да, в конечном счете легальные и нелегальные мигранты на самом деле делают свой вклад в рост Америки, но несомненно и то, что безопасность на границе, предоставление убежища, обустройство и интеграция давят на федеральный, государственный и местные правительства. Однако ...

США могли бы тратить миллионы долларов, чтобы помочь стабилизации центральноамериканских стран – чтобы больше их жителей могли остаться дома, чему отдают предпочтение большинство мигрантов – и таким образом мы все же сэкономим деньги и уменьшим нелегальную миграцию. В любом случае мы тратим от 14 до 38 000 долларов, чтобы задержать и депортировать только одного мигранта.

Наконец, нам нужны ограждения, дроны и сенсоры, чтобы усилить границу на местах. Но вместо того, чтобы строить стену против Мексики за $ 5,7 млрд, что нам нужно больше всего, так это помогать Мексике улучшать свою способность перехватывать мигрантов на их южной границе с Гватемалой, которую все мигранты Центральной Америки, движущиеся на север, должны пройти. И это не так трудно. Существует только два главных пути из Гватемалы на север, с горой посередине. Это называется мексиканским «узким перешейком Теуантепек».

Если бы мы вместе с Мексикой работали над тем, чтобы создать на проходном пункте лучшую инфраструктуру – биометрический контроль и улучшенную способность инспекции транспортных средств, людей и товаров с целью остановить контрабандистов, а также интервьюировали потенциальных искателей убежища – мы бы существенно снизили количество тех, кто идет из Центральной Америки через Мексику и собирается на нашей границе.

В итоге нам нужен план, который создаст стену – а не стена, которая заменяет план. Это то, что предложил бы настоящий президент. Если бы только у нас такой был.

И давайте без иллюзий: все больше слабых национальных государств будут разрушаться под давлением обстоятельств в будущем десятилетии, и никакая империя не установит там порядок – эти дни давно прошли. И эти государства просто-напросто больше не могут эффективно управлять собой. (Черт, Великобритания больше не может эффективно управлять собой!)

Поэтому то, как мир порядке будет взаимодействовать с целью принести порядок во все большее количество мест – Италия вот просто создала и профинансировала Ливийскую береговую охрану, чтобы защитить себя от мигрантов, которые пересекают Средиземноморье – становится одним из крупнейших управленческих вызовов этой страны.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Томаса Фридмана. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал опубликован на The New York Times

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