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Ирина Геращенко

Народный депутат Украины, уполномоченный по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях

Еще раз о российских наблюдателях

Сегодня, 14:29
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Следует кое-что напомнить и Москве, и Вене, где расположена штаб-квартира ОБСЕ

Установленные РФ в 2007 и 2008 годах ограничения на количество наблюдателей из Бюро по демократическим институтам и правам человека привели к тому, что БДИПЧ лишили возможности вообще наблюдать за российскими выборами. И ничего: передачу Путиным президентского трона Медведеву, чтобы малость посторожил, и Госдумы в РФ, все признали.

С 2011 года Бюро направляло наблюдателей за выборами в РФ в очень малом количестве, согласованном с РФ.

На президентских выборах 2018 года в РФ было аккредитовано 80 наблюдателей на долгосрочной основе и 420 – на краткосрочной. Учитывая географический масштаб РФ – это мизерные цифры.

Украина же никогда не ограничивала БДИПЧ и другие международные институты по количеству наблюдателей.

Ожидается, что на президентских выборах в Украине будет около 900 наблюдателей БДИПЧ – что на треть больше, чем на президентских выборах-2018 в РФ, – к которым присоединятся наблюдатели от парламентских ассамблей ОБСЕ, НАТО, а также ПАСЕ, Европарламента.

Никаких россиян априори не будет и в миротворческой миссии ООН

Ну, и МИД РФ на заметку: отказ регистрации российских наблюдателей не противоречит международным обязательствам Украины в сфере свободных и демократических выборов. Россияне являются представителями признанного на законодательном уровне государства-агрессора и оккупанта – эта позиция Украины полностью соответствует положениям пункта 8 Копенгагенского документа ОБСЕ о необходимости соблюдения национальных законов в вопросах международного наблюдения за выборами.

Это также соответствует тезису соблюдения суверенитета страны, в которой проводятся выборы, закрепленному в Декларации принципов международного наблюдения за выборами и Кодексе проведения международного наблюдения за выборами 2005 года. Упомянутые Декларацию и Кодекс поддержали более 20 международных организаций и институтов, в частности БДИПЧ ОБСЕ, ООН, Парламентская ассамблея и Венецианская комиссия Совета Европы, Европейская комиссия.

И кстати, случалось немало прецедентов неучастия в наблюдении за выборами граждан другой стороны конфликта – Армения/Азербайджан, РФ/Грузия, Кипр/Турция, Македония/Греция. И ничего – выборы там считаются состоявшимися и мир их признает.

К тому же никаких россиян априори не будет и в миротворческой миссии ООН, если Украина таки достигнет согласия ее введения на Донбассе.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   ОБСЕ Россия Президентские выборы в Украине 2019

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