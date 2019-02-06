Еще 10 абсурдных решений суда, отстранившего Ульяну Супрун Сегодня, 09:27 2146 Цей матеріал також доступний українською

В информационное поле вернулась проблема проваленной судебной реформы

Знаете, я даже рад вчерашнему решению админсуда по Супрун. Жесткая реакция общества заставит организаторов отступить, а Ульяну сделает еще сильнее, а потом и эффективнее.

Однако в информационное поле вернулась проблема проваленной судебной реформы (одной из ключевых, на мой взгляд). Эту тему, а также провал правоохранительной и саботаж антикоррупционной реформы основные кандидаты в президенты старательно обходят.

А зря, потому что коррумпированный суд (тот же Киевский административный) своим решением может похоронить любую успешную реформу или нейтрализовать ее провайдера.

Локализуя репутационный пожар, спикеры президента оправдывались, что реформа до этого конкретного суда (ОАСК) просто пока не дошла.

Разумеется, она должна была начаться с суда, в котором рассматриваются все вопросы центральных органов власти. Но я даже не о том. Не дошла эта реформа в ОАСК на пятом году президентства Порошенко. Повторюсь, на пятом году.

Здесь я позволю себе процитировать слова действующего президента, сказанные во время его прошлой избирательной кампании «Изменения или происходят быстро, или не происходят никогда. Люди или чувствуют это через считанные месяцы, или в первый, второй, третий год, либо они убеждены, что здесь изменений ждать бесполезно. И такой медлительный темп лишь консервирует отсталость, взяточничество, неэффективность, непрозрачность».

Ну и напомню, что окружной административный суд Киева вообще должен быть расформирован, однако именно он исчез из указа президента. Напомню еще несколько абсурдных, однако выгодных власти решений этого суда:

1. Возобновил Насирова в должности главы ДФС.

2. Разрешил "Беркуту" разогнать майдановцев.

3. Запретил управлять университетом Богомольца кому-либо, кроме Екатерины Амосовой.

4. Отбеливал фигурантов дела "рюкзаков" Авакова.

5. Признал незаконными действия НАБУ по делу "янтарного" депутата Розенблатта.

6. Обязал НАБУ обнародовать тайную сделку с ФБР.

7. Подыгрывал Минобороны с целью уничтожения доказательств по делу "Трейд Коммодити".

8. Признал, что формула Роттердам+ не затрагивает интересы потребителей электроэнергии.

9. Разрешил СБУшникам и прокурорам Матиоса не публиковать свои декларации.

10. Подыграл НАЗК в блокировании расследования НАБУ преступлений о незаконном обогащении.

И еще много-много других.

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