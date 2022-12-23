Очень непопулярная тема. Давайте поговорим о повышении налогов 23 декабря, 16:18

Во время всеобщей эйфории после визита президента Украины в США, разрешите начать непопулярную, но нужную дискуссию

В течение десятилетий независимости мы часто слышали о том, зачем платить высокие налоги, если государство в свою очередь не обеспечивает высококачественные услуги (верховенство права, защита прав собственности, экономическая свобода, легкость ведения бизнеса, конкурентная среда, эффективная борьба с коррупцией, качественная инфраструктура, мировой уровень образования и здравоохранения)?

Видео дня

И честно, этот аргумент был во многом справедлив. Однако, может, сегодня, на фоне украинских военных и дипломатических прорывов и триумфов, справедливо было бы услышать аргумент, почему стоит поднять налоги?

(Нет, я трезв. И нет, я будто не потерял рассудок).

Объясню. Во-первых, у нас гигантский дефицит бюджета, который мы во многом переносим на плечи наших партнеров.

Во-вторых, по мнению консервативных аналитических центров, как, например, The Heritage Foundation, налоговое бремя в Украине в мирное время было сравнительно невысоким. The Heritage Foundation жестко критиковал уровень экономической свободы в довоенной Украине, но видел основные проблемы с верховенством права, в частности с защитой прав собственности, но не с уровнем налогов. Если налоги в Украине были невысоки в мирное время, они, тем более, невысоки в войну.

У нас гигантский дефицит бюджета

В-третьих, не заслуживает ли наши победоносные Вооруженные силы самой высокой оплаты их службы? Не заслуживает ли наша дипломатия более высокой оплаты их труда? Медики? Учителя в государственных учреждениях?

Между прочим, государство, имея больше собственных (незаемных и неподаренных) средств могло бы купить системы Patriot или танки Abrams, или истребители F-16, а не выпрашивать их по миру.

Наша разрушенная инфраструктура требует быстрого восстановления. Даже наша прославленная Дия тоже требует инвестиций, если мы хотим там больше цифровых услуг. Почему эти инвестиции должны финансироваться американцами и западноевропейцами?

В-четвертых, повышение налогов оказывает антиинфляционный эффект (жаль, нет уже суперлиберальной леди Тэтчер, чтобы поговорить об этом подробнее. Как и о государственных сбережениях ее правительства на Фолклендскую войну).

И наконец, повышение налогов было бы мощным сигналом для наших партнеров/доноров, что «мы все — в одной лодке» и наш бизнес, а не только военные, платящие свою высокую цену.

Американцы, в частности, еще неплохо помнят, что они платили налоги на уровне 90% от доходов во Вторую мировую войну. Им реально очень тяжело понять идеи о снижении налогов вдвое в воюющей Украине.

Я много езжу по стране и вижу поразительную разницу в уровне безопасности и тревоги в разных ее регионах. Не справедливо ли было бы требовать от бизнеса, релокировавшегося в более безопасные регионы страны, более высоких налогов как плату за высшую безопасность? (Таким образом можно было бы, между прочим, экспериментировать с налогами в прифронтовых регионах и тестировать идею, влекут ли более низкие налоги более высокий экономический рост?)

Бизнесу, который сейчас меня захейтит за такие идеи, скажу следующее. Я хорошо понимаю, наше желание снизить налоги, что повышает наши доходы. Но в военное время, при гигантском дефиците государственного бюджета, мы все равно заплатим за более низкие налоги инфляционным и девальвационным налогом.

И это еще лучше, что может с нами произойти. Ведь хуже всего — когда наши партнеры скажут, что мы софинансируем не ваши прибыли, а ваши битвы. А свои доходы финансируйте себе сами. И мы можем потерять не только прибыль, но и независимость вместе со всеми нашими бизнесами (к слову, я не хочу каждый раз с трепетом в душе открывать рейтинги кандидатов в президенты США, в частности, от республиканской партии).

С «либералами», которые сейчас предлагают снижение налогов, у меня вообще нет дискуссии, потому что они в своей гордыне не желают слышать никакого другого мнения. Повторюсь лишь, что свобода от высоких налогов ценой несвободы от дефицита бюджета, инфляции, девальвации и политических настроений внешних доноров и, наконец, от агрессора — это для меня не либерализм. Это инфантилизм и безответственность.

Так или иначе, дискуссия о налогах не может быть только односторонней. Она не может быть только о понижении налогов. Будем привыкать к этому, если хотим поскорее отстроить страну. На всякий случай напомню — страну стареющую и мигрирующую.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ