Но Путина волнует не это. Что происходит с экономикой России

29 июня, 20:50
Официальный анализ сводится к тому, что российская экономика находится на грани рецессии

Ежегодный Петербургский международный экономический форум раньше был местом встречи инвесторов, соизмеряющих возможности динамичного российского рынка с рисками экспроприации и коррупции в российских компаниях. Однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину инвесторы из большинства стран мира перестали приезжать в Россию, поэтому форум превратился в шоу фальшивых инноваций.

Даже «патриотические» комментаторы сравнивают его с советской Выставкой достижений народного хозяйства. Этот огромный выставочный центр пропагандировал успехи экономической системы, которая к концу 1980-х годов пришла в полный упадок.

