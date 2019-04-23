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Илья Кенигштейн

Учредитель & CEO Creative States

Два пути для страны

Сегодня, 18:30
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Мир без политиков – это утопия. Реальность намного жестче

Я стараюсь не писать о политике, а концентрироваться на бизнесе, инновациях и креативных сферах нашей жизни. Мне не все равно, кто является президентом нашей страны, но я считаю, что его роль –  как и роль остальных современных политиков – сильно преувеличена.

Конечно, люди всегда стремятся выбрать лидера – того, кто найдет единственно-правильный путь и поведёт за собой массы. Особенно это характерно для инфантильных обществ, в которых народ предпочитает больше обращать внимание на ошибки правительства, чем на отсутствие работающей лампочки в собственном подъезде. Ведь так проще. Тем более, что наши многочисленные представители власти уже не раз доказывали собственную некомпетентность и безразличие в отношении целого ряда проблем, являющимися дикими для цивилизованной страны. 

Конечно, счастливо то общество, которое свободно от лживых оборотней, называющих себя политиками, от жадных чиновников, как мясорубки гребущих под себя всё до чего дотянутся, от гнилых аферистов, нагло демонстрирующих наворованное, от золотозубых жлобов и прочих крепких хозяйственников, исподлобья смотрящих с лютой завистью, и от идиотов всех мастей, считающих, что именно их картина мира соответствует реальности. Только представьте – мир без них. 

Лучше умереть пытаясь, чем сдохнуть, не попробовав

Но сегодня даже для развитых стран – с учетом существующих в обществе стандартов коммуникации и мышления, желанием вдохновлять, эмпатией, и обязательным наличием эмоционального интеллекта – это утопия. Реальность намного жестче. Поэтому можно выбрать два пути.

Первый – бесконечно ныть о том, как всё плохо. И жить в этой парадигме до самого конца. И второй путь – идти вперёд. Вопреки вот этой реальности. Вопреки рейдерству. Вопреки предательству. Вопреки всему. Добиваться результатов. Добиваться успеха.

И это крайне тяжело. Честно – это очень и очень тяжело. Но лучше умереть пытаясь, чем сдохнуть, не попробовав. 

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Общество

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