Два мифа об экономике. Кто же делает нас богаче? 11 мая, 17:06

Оказывается, что роль предпринимателей не понимают большинство людей, включая самих предпринимателей

Миф № 1. «Предприниматель живет за счет потребителей и работников».

Когда я спрашиваю у предпринимателей, какова их роль в экономике, они часто отвечают: создавать рабочие места и платить налоги. Люди часто говорят, что предприниматели только и задирают цены для потребителей и платят копейки наемным работникам.

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Оказывается, что роль предпринимателей не понимают большинство людей, включая самих предпринимателей.

Итак, предприниматель — это единственный творец богатства, достатка и благополучия всех без исключения. Потребителей, работников, чиновников и групп населения. И нужно понять один простой факт — экономику двигают только предприниматели! Больше это некому делать.

Предприниматель — это человек, комбинирующий факторы производства: капитал (средства производства, сырье), природные ресурсы и наемный труд по созданию нужных людям продуктов. Прибыль предпринимателя — разница между ценностью общедоступных ресурсов, которые он использует, и ценностью продуктов для общества, которые он создал.

Пренебрежительное и унизительное отношение к торговцам остается даже сейчас

То есть предпринимательство — это создание дополнительных ценностей в обществе. Чем больше прибыль предпринимателя, значит тем больше пользы принес он обществу, которое в ней нуждалось.

Поэтому борьба со сверхприбылями, контроль цен, регулирование деятельности и налогообложение предпринимателя тормозит создание ценностей и пользы для людей.

Да, предприниматель не святой человек и не преследует цель обогащения людей, он мотивируется только собственными интересами. Но чтобы получить прибыль, он должен создать рабочие места, превратить менее ценные ресурсы в более ценные продукты. Результат его деятельности — не только собственное обогащение, но и богатство всех, кто контактирует с ним — потребителей, работников, инвесторов и контрагентов.

Поэтому не нужно бороться с предпринимателями и мешать им работать, гораздо умнее будет просто пользоваться плодами их труда.

Миф № 2. «Торговля — это не производство. Она не создает добавленной ценности и не развивает экономику».

Пренебрежительное и унизительное отношение к торговцам остается даже сейчас. Мы часто слышим слова «перекупы», «барыги», «посредники», «спекулянты» так, будто они наживаются на бедных потребителях и не создают добавленной стоимости. Паразиты на теле нашей экономики, не то, что там какое-то производство, фабрика или завод.

Это ложное представление. Торговля — это и есть экономика, и даже больше — ее основа и сущность. Ведь экономика — это обеспечение людей товарами и услугами, а торговля — это не что иное, как обеспечение всех нас тем, в чем мы нуждаемся.

Торговля — это обмен товарами и услугами между всеми людьми. Добровольный обмен возможен только при выгоде для обеих сторон. Любой обмен — это win-win. Чем больше происходит обмен в обществе, тем люди становятся состоятельнее.

Торговля — это прежде всего логистика. Потому что товар в Китае и на полке магазина или в отделении Новой Почты — два разных товара. Или мороженое на производстве или в холодильнике в жарком парке — два разных мороженого.

И продавцы делают все, чтобы мы имели необходимые нам товары в нужное время и в нужном месте. Если посмотреть на нынешний ритейл, Сильпо, АТБ или Розетку, мы увидим высокотехнологичные и капиталоемкие компании. Производственные мощности этих торговых компаний могут быть больше и круче крупных заводов и производств.

Невероятную выгоду людям приносят и мелкие торговцы. Да, вклад каждого предпринимателя невелик, но ведь их много! Поэтому польза, которую приносят людям миллионы предпринимателей, огромна. Если где-то стоит МАФ или прилавок — значит, он нужен потребителям, он несет добро людям и двигает экономику вперед.

Текст опубликован с разрешения автора

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