Что такое европротокол и как это помогает при оформлении ДТП 17 июня, 14:58 Цей матеріал також доступний українською

Как европротокол помогает патрульной полиции во время войны и почему ограничение на него пора снимать

Время полицейского — это очень ограниченный ресурс. Даже до начала полномасштабной войны патрульные тратили значительную часть на оформление ДТП. Сейчас этого времени еще меньше. Многие полицейские воюют на передовой, другие — также имеют важные задачи: помогают эвакуировать мирных жителей, фиксируют российские преступления, следят за соблюдением правопорядка. Во многом работники патрульной полиции взяли на себя дополнительную работу тех коллег, кто с оружием в руках защищают страну.

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Так что пока продолжаются боевые действия, а вся Украина страдает от ракетных ударов, отправлять полицейских на оформление мелких ДТП, в которых нет погибших или травмированных — максимально неэффективный способ использовать время правоохранителей. Не правда ли? Особенно когда есть лучший вариант, чем вызвать полицию после каждой мелкой аварии. В таких случаях сами участники ДТП могут составлять сообщения о ДТП (или «европротокол», как его обычно называют). Водители могут решить все вопросы на месте и не отвлекать патрульных от других дел.

У европротокола есть несколько преимуществ:

— У водителей не изымают удостоверение, поэтому они не будут тратить время, чтобы его вернуть.

— Не нужно посещать суд для участия в рассмотрении дела об административном правонарушении.

— Участники ДТП не получат штраф за нарушение ПДД.

Одним словом, европротокол сохраняет время и упрощает жизнь как водителям, так и полицейским. По данным Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в прошлом году почти треть требований о компенсации ущерба из-за ДТП удовлетворяли на основании европротокола.

Возможно, многие водители также хотели быстро решить все вопросы на месте аварии, но не смогли. Ведь есть ограничения: до недавнего времени, по европротоколу, сумма страховой выплаты не могла превышать 50 тыс. гривен. А как быть, когда ремонт автомобиля будет стоить 60 тыс. Правильно, вызвать полицию, даже если авария несерьезная, а водители отделались испугом.

Европротокол сохраняет время и упрощает жизнь как водителям, так и полицейским

Чтобы решить эту проблему, МТСБУ еще летом 2021 года обратилось к НБУ с предложением: увеличить лимит выплат по европротоколу до 80 тыс. Нацбанк поддержал эту инициативу и увеличил лимит постановлениями Правления № 108 и № 109 от 30 мая 2022 года, которые вступят в силу с 1 июля 2022 года. Это решение позволяет украинцам шире использовать европротокол в случае оформления ДТП, однако не устраняет ограничения по максимальной сумме выплаты.

Поэтому считаем, что после вступления в силу постановления Правления НБУ должна начаться дискуссия относительно постепенной отмены нормативного ограничения с целью поощрения применения этого инструмента урегулирования причиненного в результате ДТП ущерба. Так мы поможем Нацполиции сэкономить время и для других задач: защищать безопасность граждан, бороться с преступностью и т. д.

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