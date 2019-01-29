Дональд Трамп сдулся Сегодня, 10:21 2828 Цей матеріал також доступний українською

Президент США, заявлявший, что ни за что не отступит перед своими врагами, сделал именно это – дал задний ход по наиболее принципиальному вопросу

Еще перед новым годом в США начался "шатдаун" – закрытие части правительственных учреждений из-за отсутствия бюджета и, соответственно, денег. Трамп клялся, что не подпишет бюджет, если там не будет ассигнований на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы в Конгрессе на это отвечали, что даже обсуждать выделение этих денег не будут, пока длится "шатдаун".

Позиции сторон были взаимоисключающими. Компромисса быть не могло.

Либо Трамп побеждает, либо демократы. Противостояние длилось 35 дней. Примерно 800 тысяч американских бюджетников не получили свои зарплаты два раза и начали массово увольняться или уходить на больничный. Это и решило исход схватки.

В прошлую пятницу, 25 января, на восточном побережье США почти полностью остановилось авиационное сообщение. Аэропорты отказывались принимать и отправлять самолеты. Причина – отсутствие диспетчеров. Они тоже государственные служащие и тоже остались без зарплаты.

Без авиасообщения в США наступил бы экономический коллапс. Этого не может допустить никакой президент, даже такой необычный как Трамп. Он был вынужден пойти на попятную.

Либо Трамп побеждает, либо демократы

Собрав всю свою свиту, президент объявил, что согласился разблокировать финансирование правительства. Но только лишь до 15 февраля. Если до середины следующего месяца он не получит от Конгресса денег на строительство своей стены, конфликт возобновится.

И тут есть три варианта развития событий:

Начнется еще один шатдаун, победить в котором у Трампа шансов нет (мы только что в этом убедились). Спустя некоторое время он снова проиграет. Трамп униженно соглашается с тем, что мексиканской стены не будет. В этом случае он точно не выиграет выборы 2020 года. Его избиратели не простят ему такого предательства. И самое интересное. Начинается новый шатдаун, и Трамп тут же вводит в стране режим чрезвычайного положения. В этом случае он сможет использовать для строительства стены деньги министерства обороны или каких-то других ведомств.

Но в Конгрессе уже сказали, что расценят этот шаг Трампа как попытку узурпации власти и введения диктатуры. Против него начнутся судебные процессы. Более того, введение режима ЧП без самого ЧП может стать еще одним основанием для импичмента главы государства. А катапультирование Трампа из Белого дома, как мы помним, – голубая мечта всех демократов.

Что именно выберет президент США, мы узнаем уже скоро. Крайний срок, напомню, 15 февраля. Итак, Трамп впервые сдался и отступил. Плохо, но это лишь полбеды. Хуже то, что никаких хороших для него вариантов развития событий теперь нет. Мрак и безысходность. Если только не случится что-то экстраординарное. А этого исключать нельзя.

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