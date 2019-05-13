Для тех, кто думает, что хуже не будет Сегодня, 09:55 1574 Цей матеріал також доступний українською

Популярность такого тезиса в Украине удивительна. Ведь у нас за последние годы уже не раз бывало "хуже". И уверенность, что сейчас точно "хуже не будет", иррациональна до невозможности

Фото: Фото автора

Но теперь о цифрах. На фото график средней зарплаты в Украине. Динамика. И мы видим, что сейчас средняя зарплата находится возле пиковых значений в истории Украины. Почти исторический максимум. И если динамика сохранится, то в течение полугода мы получим исторический максимум по долларовой зарплате в Украине. Да-да, долларовой. А не в гривнях. И одновременно график показывает, как легко может «стать хуже». Собственно, уже два раза ставало. Резко хуже.



В чем особенность текущей ситуации? В естественности роста доходов, если можно так сказать.

Сейчас средняя зарплата находится возле пиковых значений в истории Украины

Рост доходов до пика в 2007 году был вызван резким притоком иностранного капитала на фоне сумасшествия в мире. Дикий рост в мире, рост прежде всего в финансовом секторе, обусловил как резкий рост цен на сырьевые товары (в то время состоянии Ахметова оценивалось в $32 млрд, а не то, что жалкие цифры сейчас) и приток капитала в Украину. Банковские группы заходили, покупали украинские финансовые учреждения, которые «шо дурни» начинали кредитовать все, что движется. Как результат, экономика рванула вверх, рванули одновременно и зарплаты. Как ни крути, это был рост доходов в кредит. Кредит получал в основном частный сектор, но это не меняет сути. И еще одна особенность – фиксированный курс. Ведь мы помним, что зарплата измеряется в американской валюте. И когда приток капитала сменился оттоком, а курс рухнул, сказка закончилась. Депрессивную осень 2008 года помнят многие.Второй пик – 2013 год. Те самые «славные времена Януковича», когда доходы продолжали расти. Хотя экономика перестала делать это еще в 2011 году. Долларовые доходы. Вот это был настоящий рост в кредит. Но кредит уже брал не частный сектор, а государство. Высокий уровень доходов граждан в долларах объяснялся фиксированным курсом валют. Пресловутая «гривня по 8». Для искусственного удержания этого курса Нацбанк потратил $40 млрд резервов. А государство набралось долгов. Высокие пенсии в долг не могли существовать долго. Хоть и правда, для «простых украинцев» это было приятным моментом. Но все это было очень искусственно. Если вы займете у соседа тысячу долларов, то у вас выйдет прекрасный месяц. Который вы захотите продлить. Но если сосед видит, что вы пропиваете его деньги, то он больше не займет вам. И ваш уровень жизни существенно упадет. И сосед тут уж точно не виноват.Текущий рост доходов наиболее гармоничен. Он происходит на фоне ограниченного банковского кредитования, свободного курса валют и, главное, при снижении долговой нагрузки государства. За последние два года отношение госдолга к ВВП снизилось с 80% до 60% к ВВП. Но даже он прекратится, если будет разрушена макроэкономическая стабильность. Тогда первым рухнет курс, а с ним и любой долларовый эквивалент зарплаты. Что любопытно, так это тот факт, что одним из основных драйверов текущего роста доходов стал безвизовый режим. У украинских работодателей появилась конкуренция с польскими, и они вынуждены были поднимать зарплаты. И это, кстати, очень не нравится украинскому крупному бизнесу, который впервые в своей жизни столкнулся с дефицитом рабочей силы. Ведь, скажем честно, если у вас заводы, ориентированные на экспорт, вам выгодно, чтобы страна оставалась бедной. Когда же уровень благосостояния растет, вы снижаете свой уровень конкурентоспособности. В нормальной ситуации большой бизнес выигрывает от роста капитализации (активы становятся дороже по мере роста благосостояния страны), но если бизнесу начхать на капитализацию и главным является денежный поток, то ситуация будет ненормальной, и олигархи могут активно ратовать за то, чтобы в стране все оставалось дешево (тарифы должны быть низкими), лишь бы это не приводило к росту затрат на сотрудников (зарплат).И да, можно предположить, что текущий рост доходов искажен детенизацией. И просто выходом из тени. Но, во-первых, сам по себе этот процесс тоже позитивный и он может лишь частично искажать картину, но не влияет на тренд. А во-вторых, вряд ли мы можем искренне говорить о том, что в Украине за последние пару лет прошла настоящая детенизация доходов. Увы, не прошла.А напоследок стоит запомнить, что в Венесуэле недавно вдвое подняли минимальную зарплату. И теперь она составляет целых 8 долларов. Правда, хорошо там? Пример для подражания.

Текст опубликован с разрешения автора

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