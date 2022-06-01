Недетский день 1 июня, 11:49 Цей матеріал також доступний українською

Нынешний Международный день защиты детей — со страшными цифрами. С начала полномасштабного вторжения около 250 детей погибли, более 420 получили ранения

«Только не отключайся, двигай, двигай ручкой» — на видео из Бахмута в Донецкой области говорят спасатели раненому 9-летнему мальчику, которого вытащили из-под завалов многоэтажки после обстрела.

Видео дня

Нерожденные и погибшие младенцы в Мариупольском роддоме.

Посеченное осколками лицо матери, чудом закрывшей собой несколькомесячного ребенка.

4-летнюю девочку Алису во время эвакуации из Мариуполя — как дополнительное издевательство, в день Матери, — разлучили с ее мамой. И ребенок приехал в Запорожье сам. Маму оккупанты отправили в фильтрационный лагерь.

В какой-то момент эти едва ли не ежедневные трагедии психика просто отказывается воспринимать. Потому что это не только военные преступления или против человечности — война изначально не имеет ничего общего с человечностью. Это худшее, что человеческая цивилизация 21-го века могла предложить своим детям, рождая их на свет.

Нынешний Международный день защиты детей со страшными цифрами. С начала полномасштабного вторжения около 250 детей погибли, более 420 получили ранения и повреждения. И это предварительные данные, потому что никто не знает точных потерь на временно оккупированных территориях.

Еще одна лично для меня поразительная цифра — около 200 тысяч украинских детей вывезено в Россию.

Но самое страшное, что всех наших 7,5 млн детей так или иначе теперь коснулась война. С февраля все они навсегда — дети войны.

Около 200 тысяч украинских детей вывезено в Россию

Можно пытаться «держаться», не терять оптимизма и надежды, но так или иначе военные и послевоенные травмы получили все украинцы, досаднее всех, кто должен с этими травмами стать нашим будущим.

Сейчас многие ресурсы и медиа пестрят психологическими советами, как преодолеть тревогу, панические атаки или депрессивные состояния. В разы увеличилось количество обращений к психологам. Но это сейчас скорее неотложная помощь, глубину поражения общества мы сможем постичь только потом, после победы.

Как сказала мне в интервью ко Дню защиты детей для всеукраинского марафона «Единые новости» советница — уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, группы психологов проходят разнообразные тренинги, чтобы масштабно и эффективно помогать детям в войне.

Также через чат-бот «Ребенок не один», запущенный три месяца назад, поступило более 20 тысяч заявок от обычных украинских семей, изъявивших желание временно приютить детей, которые по разным причинам оказались без родительской опеки. После отсева оставили более 5 тысяч заявок и наконец — обычные украинцы временно уже приютили более 1400 детей, это почти все, кто нуждался! Все они сейчас на контроле соцработников, и как только будет возможность, вернутся в свои семьи.

Чего нельзя сказать о депортированных в Россию или перемещенных в так называемые «республики» — здесь с возвращением просто бессилие по понятным причинам. Ведь решение зависит от оккупанта, как и, наконец, судьба наших по сути украденных детей — в руках россиян. И снова ни международные организации, ни страны-посредники не являются гарантами их возвращения домой.

Мир придумал космические корабли, собирающиеся на Марс, но мир так и не придумал, как защитить слабых и беспомощных от взбешенных диктаторов и кровавых войн.

Кто из наших детей преодолеет свои травмы, а кто пополнит то потерянное поколение, которое так болезненно показали в своих романах Ремарк и Хемингуэй?

Но пока мир взрослых провалил Международный день защиты детей. В который раз. Но сейчас это слишком очевидно не где-то далеко на краю света, а касается именно наших детей.

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