Десять фактов о Зеленском Вчера, 08:27 36880 Цей матеріал також доступний українською

Не знаю, что происходило с кандидатом в детстве, но что-то явно нехорошее

Вы знаете, это уже не смешно. Вообще.

Я не знаю, что происходило с кандидатом Зеленским в детстве, но что-то явно нехорошее. Потому что не может человек, выросший в здоровой обстановке, быть столь озлобленным, нервным и срывающимся по любому поводу.

Мы здесь не врачи. Но я знаю, что есть специалисты, которые умеют анализировать состояние человека, исходя из видеоконтента. Конечно, видео, где Зеленский не играл бы роль, а был самим собой, не так уж и много. Но они есть. И, думаю, этих материалов достаточно, чтобы спрогнозировать риски публичного и непубличного поведения наиболее рейтингового кандидата.

Зеленский не умеет управлять эмоциями

Я сама просмотрела всего лишь несколько видео из тех редких встреч, куда выпускали Зеленского для общения с живыми людьми. Вот мои выводы по поводу коммуникации кандидата Зеленского:

1. Зеленский не умеет слушать. Ему явно скучно. Так бывает, когда человек не в теме, когда он не понимает предмета разговора, или когда его заставляют заниматься совершенно неинтересным и несвойственным ему делом.

2. Зеленский не умеет сосредотачиваться на предмете разговора. Он перескакивает. Теряет нить. Не умеет вычленять главное.

3. Зеленский не умеет управлять эмоциями. Если вы возьмёте любое видео, где он – это он, а не Голобородько, то увидите полный комплект: вращение глазами, глубокие вздохи, гримасничанье, кривляние, постоянная потребность сменить позу. Это, безусловно, хорошо для артиста, но неприемлемо для политика, ибо выглядит странно.

4. Зеленский не умеет держать вербальный удар. Если ситуация, в которой он оказывается, ему дискомфортна, он всячески это демонстрирует. Отсюда «базар», а не диалог, желание «задавить» оппонента набором бессвязных конструкций, стилистическая бессмысленница, ёрничанье, пререкание, перебивание, грубость.

5. Зеленский не владеет элементарными навыками публичной коммуникации, не знает её принципов и подходов.

6. Зеленский пока не продемонстрировал ни одной темы, на которую он может говорить. Мы слышим набор абсолютно популистских обещаний, манипулирование болевыми темами, озвучивание общеизвестных проблем.

7. Зеленский состоит из набора банальных шуток – его так учили, он так учился. Поэтому вместо ответов часто можно услышать потуги шутить и перевод всё в несерьёзность.

8. Зеленский не отвечает на вопросы, а старается передать пас спрашивающему. Так происходило неоднократно. «Что вы думаете по поводу первоочередных задач?» Ответ: «А вы что думаете по этому поводу?» «Кто войдёт в вашу команду?» Ответ: «Вот вы, образованные люди, я вас позову. А вы кого бы взяли?»

9. Зеленский реально не понимает, о чём его спрашивают, особенно когда вопрос касается экономической или внешнеполитической сферы. Там у него абсолютное провисание. И просто «занятиями с консультантами узких сфер» этого не восполнить. Уже мемом стал его ответ в одной узкой группе на вопрос: «Как вы относитесь к феминизму и можете ли вы назвать себя феминистом?» Зеленский тогда ответил: «Вы меня спрашиваете, феминист ли я?! Конечно же – нет! Но я прекрасно отношусь к женщинам».

10. Зеленский не знает ни одного языка толком – ни украинского, ни русского, ни английского. Особенно затруднена его коммуникация на украинском – он не может закончить ни одну мысль на государственном языке.

И, напоследок, что-то ему надо делать с интонациями – у нас, в Одессе, в 90-е именно так разговаривали блатные.

Текст опубликован с разрешения автора

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