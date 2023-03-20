Сегодня день счастья. Вот его секретная формула 20 марта, 17:21

Даю свой рецепт счастья

1. Рецепт счастья прост: надо собирать кванты счастья, друг друга, как пазл. Для этого нужно их записывать в секретный файл, чтобы никто не видел. И каждый день на ночь перечитывать, радуясь тому, какой прекрасный день вы прожили. Будто бы это поступление денег на ваш счет. И не важно откуда. Главное, что они есть, эти кванты счастья, их количество добавляется и радует ваш глаз и душу.

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2. Вы спросите: А что это за волшебные кванты счастья? Кванты счастья безгранично разнообразны: влюбился, получил премию, успел сдать курсовую, спас человека, подарил букет, получил долгожданное письмо, свет дали, начальник похвалил, кино хорошо попалось, опередил конкурента, в магазине досталось последнее платье, родила ребенка, нашел деньги, увидел солнечное затмение, выздоровел, …

Размер и калибр события не имеют значения.

3. Почему? Потому что, несмотря на разнокалиберность подобных ощущений счастья, каждое из них я одинаково приравниваю к одному кванту счастья, поскольку главное — количество, а не масштабность. Потому что никогда не знаешь, какой маленький винтик закрутит твою жизнь вверх или заглушит ее. Счастье быстротечно, в отличие от горя, которое длится долго.

Говорю всем: считайте на ночь только свои победы

4. Это, конечно, не очень справедливо, что в одной корзине счастье все такое разное, но так устроен мир. Именно поэтому кванты счастья нужно немедленно фиксировать, делая засечки в любом месте, а затем вечером переносить эти засечки в секретный блокнотик или секретный компьютерный файл. Никому нельзя разрешать в них заглядывать, потому что это только ваше богатство и только ваши ощущения.

5. Я лично так и поступаю, с детства приучив себя считать на ночь свои победы и удачи. И никогда не слушаю тех горе-психологов, которые рекомендуют делить лист вертикально пополам, слева писать что-то положительное, справа — отрицательное и взвешивать — что перевесит.

6. Не нужно взвешивать отрицательное. Говорю всем: считайте на ночь только свои победы. Вы же человек, в общем-то, хороший! А на том, что вам в чем-то не повезло или не получилось, не нужно акцентировать внимание, умножая свои проблемы и портя себе настроение.

7. Ведь собирая фотографии в альбом, мы предпочитаем фиксировать сцены веселья, отдыха на море, игры в футбол, красивую прическу, специально говоря " ч-и-и-з", изображая счастливое лицо…, а вовсе не сцены тоски, горя, последствий аварии и лечения в больнице.

8. Когда мы рисуем образы будущей жизни, наше сознание действует по тем же образцам. Все хорошее идет в зачет, ничто не должно потеряться!

Жизнь измеряется не количеством вдохов, а моментами, когда от счастья захватывает дух.

Так что формула № 3: фиксируйте и записывайте свои «плюсики». Это будет математическое составление вашего суммарного счастья.

И не надо иронизировать, поскольку математика — наука точная.

Текст опубликован с разрешения автора

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