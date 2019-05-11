Демократическое похмелье Сегодня, 07:13 1496 Цей матеріал також доступний українською

Кипящие эмоции, обидные прозвища, деление на своих и чужих. Выборы давно закончились, а высокий уровень ненависти между избирателями остался. Как с этим справиться?

Во время выборов уровень политического противостояния высок повсюду в мире, ведь эта энергия нужна политикам для мобилизации сторонников. Кипящие эмоции, деление на “мы” и “они”, обидные прозвища для чужих и гордые наименования для своих — обычное дело. Однако потом страсти утихают, и ежедневные социальные отношения с родственниками, соседями и коллегами возвращаются в свое русло. Но у нас нынче не так, и сильное послевыборное похмелье наводит на мысль, что (продолжая пользоваться алкогольной метафорой) наш напиток был, мягко говоря, не вполне благородным, в него что‑то подмешали.

Восхваление своих кандидатов и заплевывание кандидатов-соперников — привычное дело на выборах, но в Украине политические дискуссии впервые перешли с личностей политиков на личности избирателей. Причем выборы давно закончились, а раскол остался. Победившее большинство гордо считает себя ответственными гражданами, которые вывели страну из тупика, а оппонентов классифицирует исключительно как воров, мародеров и коррупционеров. Проигравшее меньшинство называет себя интеллектуальной и моральной элитой, а противников предпочитает именовать не иначе как быдлом, в лучшем случае безответственными инфантильными бездельниками.

Простой социологический анализ показывает, что все эти характеристики неверны. Обе противостоящие социальные группы включают героев-фронтовиков и предпринимателей, писателей и священников, известных реформаторов и людей творческих профессий, волонтеров и гражданских активистов, а также сомнительных чиновников, мажорную молодежь, полунищих бюджетников, опустившихся безработных, паркетных генералов и безответственных людей с мышлением из советского прошлого. Если ваши ленты в соцсетях настроены не только на своих, то вам и социологи не нужны — вы увидите всех вперемежку собственными глазами.

Вы нанимали на работу топ-менеджера страны, а не мессию

Такое противостояние после выборов наблюдается впервые в украинской новейшей политической истории. Стабильно высокий уровень разделения и ненависти — где же мы это видели? Да во всех ведущих странах в последние годы: от президентских выборов в США до брэксита, от парламентских в Италии до французских желтых жилетов и т. д. И тут стоит не радоваться украинской включенности в глобальный мир, а вспомнить, что спецслужбы этих стран определяют описываемое явление как продукт российского вмешательства. В наш благородный демократический напиток европейского разлива подмешали русской бормотухи.

Нагнетание негативных эмоций, перенос фокуса с политиков и обсуждаемых ими вопросов на личности их сторонников — обычных граждан, поддержка крайних позиций по любому поводу, посыпание солью всех ран и давление на все больные мозоли общества, фейковые новости и поддельные фотографии — визитная карточка российских манипуляторов, цель которых — подорвать эффективность демократии через раскол и ненависть (кстати, однажды индуцированная ненависть дальше самоподдерживается, так что можно сделать вид, что эти руки ни при чем). Специалисты утверждают, что ни одни выборы в мире больше не обойдутся без этого влияния — в важных странах Россия будет реализовывать свои интересы, а на неважных будет просто тренироваться за деньги, полученные от одного из соперников.

Как нам избавиться от послевыборного похмелья?

1. Прекратить отождествлять себя с политиком, которого вы поддерживали. Он — это он, а вы — это вы, у вас разная жизненная история, разные цели, разные мотивы. Вы нанимали на работу топ-менеджера страны, а не мессию. Критика в адрес политика — это норма, а вовсе не личный выпад против вас.

2. Принять реальность: структура избирателей, голосовавших за противостоящих кандидатов, примерно одинакова, и у вас гораздо больше общего с людьми таких же жизненных интересов из противоположного лагеря (кстати, пора свернуть предвыборные “палатки”), чем со многими из тех, кто поддержал вашего кандидата.

3. Выключить язык ненависти самому и простить близким и друзьям личные нападки, повторение чужой лжи и обидные ярлыки — это было помутнение. Жизнь не заканчивается, а только начинается.

4. Вместе сосредоточиться на том, чтобы ни у кого из политиков не было теплой ванны, поскольку они лучше всего работают под давлением общества. Прекратить верить в чудо и понять, что страну строят граждане, а не политики.

5. Признать, что враг в Кремле, а не на Банковой и не в конгресс-центре Парковый. Его цели не изменились, а его стратегия совершенствуется и опыт растет. Не следовать методичкам врага и не дарить ему побед. Победа пригодится нам самим.

Колонка опубликована в журнале Новое Время за 8 мая 2019 года. Републикация полной версии запрещена.



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