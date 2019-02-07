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Ярослав Грицак

Историк, публицист, профессор Украинского Католического университета, член Несторовской группы  

Дело не в кандидатах, а в системе

Сегодня, 20:13
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Что я думаю по поводу второго срока Петра Порошенко? Ответ на вопрос НВ

В политике – увы! – считается победа, а не уровень доверия или недоверия.

То есть политика и была макиавеллистской – это когда цель оправдывает средства. Как говорится, хотите знать, как по-настоящему мыслят политики, и что они думают о нас, избирателях – читайте Макиавелли. Единственное, что радует: что в Украине эти методы исключают насилие, поэтому средства имеют совершенно иной, ненасильственный характер.

Это во-первых.

Во-вторых тактика Порошенко отражает определенные очень рациональные общественные тенденции. Когда украинский избиратель выбирает, он в большинстве случаев руководствуется не моральными, а другими мотивами: он будет выбирать любого, кто гарантирует безопасность и определенный уровень стабильности. Иными словами, он предпочтет старого вора новому демократу. К старому вору все привыкли, но неизвестно, чег ожидать от нового демократа – который в конце концов может стать еще большим злодеем.

Переломить эти избирательные тенденции может только Зеленский

И последнее, в-третьих курс Порошенко четко отражает определенные изменения в общественном мышлении, когда вопрос национальной идентичности после российской агрессии, выходят на первое место. Отсюда – очень рационально вычислен лозунг "язык, армия, церковь". Он действует, особенно на Западе и в Центре Украины.

Переломить эти избирательные тенденции может только Зеленский. Удастся ли ему, и не станет ли он после этого "новым старым вором" – сомневаюсь.

Дело не в кандидатах, а в политической системе, которую ни первый, ни второй Майданы не могли разрушить. К сожалению.

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Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Петр Порошенко

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