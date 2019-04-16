Делайте ставки, господа избиратели Вчера, 18:19 4548 Цей матеріал також доступний українською

Ещё несколько дней и закончится президентская эпопея, разделив избирателей на обозленных побежденных и торжествующих победителей

Хотя, на самом деле, при нынешнем скудном выборе последних может и вовсе не быть. Но не будем грустить, уныние – грех, давайте лучше порассуждаем, как выйти из нынешней ситуации с наименьшими потерями, а при возможности и с прибылью.

Конечно, хотелось бы, чтобы личные финансы росли и преумножались естественным образом, как в цивилизованном мире, но на это надежд немного. Кто-бы ни сел в президентское кресло, думаю, вряд ли стоит ожидать экономического всплеска. Конечно, сейчас в моде утверждать, что экономика – это прерогатива не президента, а Кабинета министров и прочие умные вещи, но что ни говори, а за все годы независимости больше всего на неё влиял именно президент. Так вот, один из кандидатов за пять лет ничего не сделал, чтобы её развить, например, привлекая иностранных инвесторов и стимулируя малый и средний бизнес, а второй, скорее всего, вообще, с трудом понимает, о чем речь, когда разговор с пошлых шуток переходит в более интеллектуальное русло. Согласен, что часть его окружения профессионально подготовлена намного лучше, но вполне вероятно, что старшие советники из теневого кабинета быстро объяснят младшим (тем, что на виду), как нужно правильно поступать. А там, уже и до ситуации «Я от Кононенко!» рукой подать.

Не будет экономики, не будут расти зарплаты. Их, конечно, можно повысить и без экономики, но тогда не исключаю, что мы с печалью в глазах начнем вспоминать, как замечательно жилось при предыдущих президентах, и с тоской в голосе передавать молодому поколению легенды о «долларе по восемь».

Фондовый рынок. О покойнике либо хорошо, либо ничего. Когда в стране нет денег, откуда в ней взяться фондовому рынку. Ну, а те компании, которые живут и здравствуют, в основном аграрной направленности, всегда могут разжиться деньгами, разместив свои акции на Варшавской бирже.

Недвижимость. Говорено – переговорено. В течение последних пяти лет цены в долларах падали в среднем на 8.7%, в год, в итоге, сделав вас беднее почти на 40%. Сопоставив ограниченный спрос с неиссякаемым предложением, думаю, что в обозримой перспективе ситуация не изменится.

Облигации. ОВГЗшки! Их рекламируют по телеку и радио, радостные новости об их фантастической доходности расклеены на рекламных щитах в метро. Кто же не знает, какой это хороший финансовый инструмент? Наверное, если бы знаменитый «чистильщик обуви» из Нью-Йорка знал об украинских ОВГЗ, то обязательно посоветовал бы Дж. П. Моргану, их купить. Только представьте, 19.5% годовых. К тому же, на фоне укрепляющейся гривны заработок ещё выше. Непонятно только одно, если всё так хорошо и стабильно, то почему государство платит фантастические проценты, а если всё плохо, и мы просто строим пирамиду, то, когда она рухнет? Как-то не верится, что можно долго протянуть, всё время перехватывая в долг под 20% и не развивая экономику.

Интересная, на мой взгляд, история с гривной. Глядя на её фантастическую стойкость под натиском президентской кампании, напрашивается два вывода. Первый – у людей нет гривны, чтобы после просмотра сюжетов о сдаче анализов или бесед кандидатов по телефону сразу же обменять её на доллары. Второй – у большинства людей, обладающих гривной, происходящее не вызывает никаких отрицательных эмоций. Как говорят нынешние корифеи слова: «всё норм». Лично мне кажется, что второй вариант более вероятный. Квартал рулит, в натуре, и ситуация норм, зуб даю! Единственное есть сомнение, надолго ли, с такими подходами.

Итак, что же остается? Как в этой непростой ситуации полного разгула демократии и невероятных перспектив, открывающихся перед страной, оторвать себе «хоть шерсти клок»? Пока, вижу два варианта!

Первый, более надежный. Пока есть возможность освоить и воспользоваться западными рынками ценных бумаг, осваивайте и пользуйтесь. Они существуют столетиями и многих, кто разумно пользовался, сделали состоятельными людьми. Конечно, и в крупнейших финансовых центрах, Нью-Йорке и Лондоне, есть свои «кварталы», Бронксы и Вестминстеры, но их обитатели, к счастью, живут более ни менее обособлено, в государственное управление не лезут, а законопослушные граждане по своей воле не то, что вечером, даже и днем туда не ходят. Так что, инвестировать можно.

Второй, в украинском стиле – быстро, ненадежно и не требует подготовки. По последним данным, ставки на победу молодого кандидата составляют 1.3, опытного 4.6. В принципе, для обычных граждан, готовых покупать ОВГЗ, ставки на президентство не такой уж и риск. Тем более, заработать почти впятеро – звучит заманчиво. Даже, если проиграете, поставив на опытного, не переживайте, ведь вполне вероятно, что очень скоро после вашего поражения, начнется парламентская эпопея, за ней олигархическая семибоярщина, которая в любом случае быстро превратит проигранные вами деньги в фантики. А терять фантики не так и обидно!

Так что, делайте ставки, господа избиратели, и все на выборы!

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