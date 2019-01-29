Давос опять говорит о доверии и шпионаже Сегодня, 19:37 143

Из мира стартапов и инноваций мир дружно движется в сторону осознания главного вызова

Я не знаю, как у вас, но у меня форум в Давосе ассоциируется с топ-качествами, которые будут актуальны в будущем. Уверен, вы помните красивые списки 2015/2020, где среди всего прочего возникают такие умения, как эмоциональный интеллект и креативность. Весь мир говорит: четвертая индустриальная революция связана с креативностью и эмпатией. С каждым годом приближения к 2020-му я начинаю сомневаться в этих прогнозах. Сегодня в Давосе обсуждают будущее, в котором нужно понять, где современные границы цифровой частной собственности. И тут нужны совсем другие наборы качеств.



Google-помощник эмоциональнее реальных продавцов

Вы смотрели фильм «Кадры» с Оуэном Уилсоном и Винсом Воном? Там два крутых продажника устраиваются в Google и проходят путь осознания того, что их профессия больше не нужна, мир перестроился, и в нем нет места тем, кто умеет виртуозно продавать по телефону и вести переговоры. Поисковые системы и алгоритмы изменили наше представление о рекламе и о том, как можно незаметно попасть в каждую квартиру без того, чтобы свести людей с ума от бесконечных телевизионных роликов.

Проблема доверия как никогда актуальна

Из мира стартапов и инноваций мир дружно движется в сторону осознания главного вызова, к которому мы пришли – тотальная диджитализация (термин, который никак не мог выговорить Кличко в этом году). Тренд на эмоциональный интеллект привел к тому, что теперь Google-помощник обладает большей эмоциональностью, чем реальные продавцы, а Cambridge Analytics знает о нас больше, чем близкие знакомые/ К тому же, может воспроизвести эмоцию, которая нас тронет и спровоцирует.

Хочу быть no name в интернете

2018-й был годом поклонения цифровой анонимности. Никто не хочет, чтобы информация о том, какие сайты он посещает, какими вкусами обладает и куда ходит стала объектом для исследований какого-то проекта по машинному обучению. Правда, в современном мире вас никто не будет спрашивать. Приватная информация стала естественной платой за бесплатный интернет.

В конце прошлого года я был в музее шпионов в Берлине. Джеймс Бонд, шпионский мост, детективные истории, специальные шифры и пароли, конспиративные квартиры – это все чудесное приключенческое прошлое шпионажа. Сегодняшние реалии – это цифровые расследования, сноудены и ассанджи, европейский общий регламент по защите данных и технологические гиганты, владеющие вашими цифровыми личностями. Проблема доверия как никогда актуальна. Интернет стал инструментом борьбы против лживой прессы, чтобы сразу же стать символом fake news и информационных войн.

Централизация слишком опасна, чтобы воспринимать ее позитивно

Мы в Украине все пропускаем. Сначала пропустили переход на электронный документооборот, а теперь пропускаем борьбу за его цифровую защиту. Точнее в Украине лучшая защита от хакеров – это небрежность тех, кто ведет электронный учет. Возникает вопрос: а стоит ли нам, с нашим отношением к безопасности, в принципе переживать про отсталость с точки зрения компьютерных систем и онлайн-сервисов?

Несистемность кажется главным преимуществом в период цифровых взломов и киберпреступности. Бардак с реестрами кажется неплохим свойством в мире, где автоматизация направлена на управление спросом и потребностями без запросов на доступ к приватной информации. В интернете нет приватности – я думаю, мы это с каждым днем все лучше осознаем.

Я вижу 2020-й годом переосмысления значения кибербезопасности и значимости того, чтобы ключи от своей интернет-истории были исключительно в ваших руках. Кризис доверия в сети стал ключевым фактором сдерживания развития, и он требует серьезного и вдумчивого ответа от мировых интеллектуальных элит.

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