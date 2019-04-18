Циничная стратегия Кремля Сегодня, 19:03 1070 Цей матеріал також доступний українською

Москва будет тянуть Украину и Грузию назад до тех пор, пока их прогресс на пути к реформам не начнёт буксовать. Моральный долг НАТО – не позволить этому случиться

Альянс НАТО отмечает в этом году два юбилея – 70-летие своего основания и 20-летие первого расширения за пределы бывшего «железного занавеса». Оглядываясь назад, можно увидеть, что достигнутый НАТО статус наиболее успешного миротворческого проекта в истории объясняется не только военной мощью альянса, но и его способностью вселять надежду в страны, желающие в него вступить. Нет сомнений в том, что перспектива членства в НАТО (и в Евросоюзе) стала движущей силой для демократизации и либерализации бывших коммунистических стран Центральной и Восточной Европы.

В рамках «политики открытых дверей» НАТО продолжает принимать новых союзников. И хотя рвение расширяться, наблюдавшееся 20 лет назад, уступило место осторожному подходу к антагонизации России, подобная сдержанность неблагоразумна. Новейшая история показывает, что каждый раз, когда альянс НАТО колебался, Россия этим пользовалась.

Например, в апреле 2008 года союзники по НАТО встретились в Бухаресте, чтобы обсудить возможность предложения Грузии и Украине «Плана действий по членству в НАТО» (сокращённо ПДЧ). По настоянию Германии и Франции мы решили отложить это решение до конца 2008 года. На мой взгляд, это было ошибкой. Спустя всего несколько месяцев после нашего саммита президент России Дмитрий Медведев отдал приказ о вторжении в Грузию, и с тех пор Россия оккупирует Абхазию и Южную Осетию.

Идеальный пример этой циничной стратегии можно найти на территории Украины. Поскольку Украина сделала явный резкий разворот в сторону Запада, Путин прибегнул к прежней тактике и применил специальные войска для незаконной аннексии Крыма. Вскоре за этим последовало российское вторжение в регион Донбасса на востоке Украине, где конфликт продолжается до сих пор. Недавно я пересмотрел свои записи с заседания совета «Россия-НАТО» в 2008 году в Бухаресте и обнаружил, что Путин делал заявления, которые он повторял позднее, уже после аннексии Крыма. Например, о том, что население Украины – на треть русское, или что эта страна существует в своём нынешнем виде только благодаря решениям СССР. Кроме того, во время вторжения в Грузию тогдашний президент Польши Лех Качиньский предупреждал, что Украина станет следующей. Тем не менее, эти первые тревожные сигналы оказались незамеченными.

Тем не менее, Грузия и Украина продолжают демонстрировать значительный прогресс на пути к соответствию критериям необходимым для вступления в НАТО, предполагая, что однажды они вступят в этот альянс. Перспектива развития всё более тесных отношений с НАТО создаёт стимулы для критически важных демократических и военных реформ; обе страны сейчас регулярно вносят вклад в миссии НАТО, даже больший, чем многие страны-члены альянса. Впрочем, Грузии и Украине необходимо будет проводить дальнейшие реформы, прежде чем они смогут соответствовать стандартам для полноценного членства в НАТО.

Украина готовится сейчас ко второму туру президентских выборов, а Грузии предстоит провести парламентские выборы в следующем году. В обоих случаях выбор этих стран определит их судьбу на годы вперёд.

Учитывая то, что стоит на кону, страны НАТО не должны ограничиваться тёплыми словами по поводу демократической воли грузинского и украинского народа; им следует признать ту препятствующую роль, которую кремлёвская паранойя играет в процессе вступления. Мы должны и дальше протягивать нашу мирную руку путинской России, при условии, что она изменит своё поведение. Но при этом мы не должны обрекать страны, желающие вступить в НАТО, на бесконечную «глубокую заморозку», тем самым лишь потакая стратегическому сопернику. Цель Кремля заключается в том, чтобы тянуть эти страны назад до тех пор, пока их прогресс на пути к реформам не начнёт буксовать. Мы не выполним свой долг, если позволим этому случиться.

В 70-ю годовщину своего основания НАТО пора определить чёткие ориентиры дальнейшей интеграции. Можно начать с предложения Украине «Партнёрства с расширенными возможностями», подобное тому, что уже есть у Швеции, Финляндии и даже Грузии. Это позволило бы формализовать отношения Украины с альянсом и стало бы важным этапом на пути к ПЧД и полноценному членству.

В то же время члены НАТО должны усилить давление (санкции) на Россию с целью завершить конфликт на Донбассе, как это определено Минским протоколом 2014 года, а также вывести войска из Абхазии и Южной Осетии. Альянс должен четко продемонстрировать, что российские территориальные захваты больше не будут считаться препятствием, которое не позволяет предложить странам, желающим вступить в НАТО, путь к официальному членству.

В связи с этим НАТО могло бы воспользоваться моделью вступления Кипра в ЕС. Кипр является полноценным членом ЕС и еврозоны, однако действие законов ЕС приостановлено на части острова, которую правительство Кипра не контролирует. Аналогичным образом альянс НАТО мог бы предоставить гарантии безопасности для всей территории, которую всё ещё контролируют правительства Грузии и Украины.

Почему это важно? Во время недавнего визита на донбасскую линию соприкосновения (это линия фронта между силами Украины и поддерживаемыми Россией боевиками на территории Украины) украинские солдаты рассказывали мне, что они с гордостью сражаются за свободу и демократию не только для своей страны, но и для всей Европы. Если НАТО, вступая в восьмое десятилетие, готово и дальше выполнять свою политическую миссию, оно должно проявить уважение к жертвам этих солдат, дав их стране четкий путь к членству в альянсе.

Расширение НАТО и включение в его состав Украины и – со временем – Грузии никогда не выглядело простым для принятия решением. Однако такое решение должны принимать действующие страны-члены НАТО и страны, желающие в него вступить, а никак не Россия. Чем дольше мы будем позволять Путину вмешиваться и добиваться желаемого, тем сильнее он будет стремиться подрывать суверенитет демократических государств.

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Copyright: Project Syndicate, 2019

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