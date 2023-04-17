Какая обстановка в Крыму перед наступлением ВСУ 17 апреля, 15:04 NV Премиум

Трудно утверждать, что вхождение ВСУ будет иметь вид фронтального наступления, как это было в годы Второй мировой войны



Совместными усилиями мы сорвали планы российских окупантов по принудительному выгону мужчин военнообязанного возраста — крымских татар в оккупационную армию. Как только была объявлена так называемая частичная мобилизация страной-агрессором, тысячи крымских татар сразу получили повестки. Мы призывали людей, чтобы они при любых обстоятельствах избегали российской оккупационной армии. И действительно, тысячи мужчин военнообязанного возраста такой покинули Крым. Значительная часть из них уехали со своими семьями. Мы говорим о цифре до 5−6 тысяч таких лиц, которые имеют очень уязвимые документы, потому что все-таки девять лет оккупации, и все хранят украинские паспорта, но там где-то сроки просрочены или есть внутренний паспорт гражданина Украины, но нет заграничного, и тому подобное, поэтому эти люди смогли большинством своим уехать в те страны, которые допускали с такими паспортами. Это оказался Казахстан, и теперь значительная часть из них там уже оформили или продолжают оформлять через дипломатическое представительство Украины паспорта граждан Украины.

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Уже в течение нескольких месяцев в Крыму открыто, с демонстрацией на разных телеканалах российских