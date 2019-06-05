Что Зеленский может предложить ЕС и США 5 июня, 07:20 Цей матеріал також доступний українською

Визит в Брюссель является чрезвычайно важным для того, чтобы наши партнеры по ЕС и НАТО услышали четкую информацию: Украина не меняет курс

От Зеленского наши международные партнеры прежде всего ожидают продолжения того курса, который уже определен и закреплен в Конституции, и который предусматривает, что Украина будет двигаться в сторону европейской и евроатлантической интеграции. Поэтому визит в Брюссель является чрезвычайно важным для того, чтобы наши партнеры по ЕС и НАТО услышали четкую информацию: Украина с этого курса не сходит, она ориентирована на вступление в ЕС и НАТО, мы ваши партнеры и необходимо совместно бороться с вызовами, которые есть у нас, и у вас.

И да, последнее — это о России. Она является общим вызовом и угрозой для всех. Поэтому Украине необходимо консолидировать и координировать свои действия с Западом, чтобы ей противодействовать. И либо уменьшать, либо и, деликатным языком, элиминировать. Именно эти вещи должны были бы стоять на повестке дня в переговорах в Брюсселе — и тогда Запад был бы спокоен, что никаких сюрпризов не будет.

В общем, наши западные партнеры также хотят урегулирования ситуации на Донбассе и возвращения Крыма. Им плохой мир лучше хорошей войны, ведь от санкций теряет не только Россия, но и Запад. Поэтому возвращение к миру и дружбе с Россией для них является довольно понятной целью. Но только при определенных условиях, что является определяющим для нас. Если мы их и в дальнейшем будем четко артикулировать и настаивать на том, что при возвращении статус-кво надо восстанавливать территориальную целостность, уходить из Донбасса, Крыма, платить компенсации за причиненный ущерб по всем направлениям — за тысячи убитых, раненых, полтора миллиона переселенцев, моральный и экономический ущерб, то на такой основе действительно можно возвращаться к миру. А на условиях, которые сейчас предлагают в Совете Европы те же Германия и Франция — берем Россию назад, ибо без нее институции плохо — это было бы неадекватно. Более того, это никак не европейская позиция — торговать принципами и тем, на чем стоит современная Европа. И наша дипломатия должна об этом не говорить, а кричать — и на всех перекрестках.

Украина — не какая-то обычная неизвестна страна

Как будут развиваться отношения с США? То, что некоторые сенаторы и конгрессмены сейчас предложили Украине стать главным военно-политическим союзником, мы предлагали Америке еще в 2008 году, когда на саммите НАТО в Бухаресте нашей стране отказали в ПДЧ. Прошло 10 лет, и эта идея овладела мозгами американских политиков, что я считаю большим прогрессом. Очень хорошо, что наконец стало понятно: Украина — не какая-то обычная неизвестная страна, а очень серьезный фактор европейской, а затем и глобальной безопасности. Думаю, эта тема должна стать одним из предметов переговоров с Трампом. И очень хорошо, что они состоятся в конце июня. Что очень скоро, а значит сейчас украинские и американские дипломаты должны работать на всех парах.

Какую позицию занять Зеленскому в ситуации с Байденом? Ответ мне кажется очень простым. Нам надо четко и ясно понять: успех Украины на американском направлении — в поддержке со стороны республиканцев и демократов, и как в Сенате, так и в Конгрессе. Кстати, налаживание позитивного взаимодействия с обеими партиями было важным результатом внешней политики Петра Порошенко. Но ничего не стоит на месте: ситуация в партиях меняется, поэтому нам надо продолжать начатое.

Что важно, так это не привязываться к скандальным личностям. Как только мы начнем разделять обе партии, проблемы возникнут очень быстро. Нам надо поддерживать украинский кокус — группу дружбы с Украиной в Палате представителей Конгресса США. Она объединяет как республиканцев, так и демократов — и к лучшему завязывать с ними дружбу с на всех уровнях и во всех ипостасях. Если мы достигнем такого результата, то любые заявления советников, адвокатов или еще кого-то особенного значения иметь не будут. И, главное, не будут влиять на основное: стабильность американо-украинских отношений. Да, есть отдельные элементы, как будут использовать в внутренне американской политической борьбе, но нам от этого надо стоять на пушечный выстрел — тогда нас не втянут ни в какие внутренние разборки.

Удастся ли Зеленскому достичь успеха на внешней арене? Для этого нужны три главных компонента: максимальное приближение к стандартам ЕС, к НАТО, и жесткий ответ на российскую агрессию. Есть куча других подтекстов или подпунктов. Есть Венгрия, некоторые проблемы с Польшей, дальний сосед Китай, Азия, и еще много других вопросов, где нам также надо продвигать свои интересы. Но ключевые я уже назвал, и если мы будем их придерживаться, то будем стоять на двух ногах.

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