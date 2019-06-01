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В США хотят предоставить Украине статус главного союзника

Вчера, 11:07
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В США хотят предоставить Украине статус главного союзника - фото

Flickr / Kate Falcone

Иллюстративное фото

Палата представителей Конгресса США представила законопроект, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.

Об этом сообщает Посольство Украины в США на странице в Facebook.

«Проект закона О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности направлен на усиление обороноспособности нашего государства, в том числе путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам», — говорится в сообщении.

В 2014 году предоставление такого статуса Украины добивался бывший президент Петр Порошенко, однако Барак Обама ему отказал.

Теги:   Украина-США Посольство США в Украине США

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