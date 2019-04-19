Что я думаю об экономической программе Зеленского Вчера, 18:44 1423 Цей матеріал також доступний українською

Какие заявления можно расценивать позитивно, а что – еще предстоит серьезно доработать

Я не воспринимаю команду, представленную Владимиром Зеленским, как команду кадров будущих назначенцев. Это, скорее, консультанты, имеющие собственную позицию. Из двадцати заявленных экспертов, я знаю лично человек восемь. Есть те, к кому отношусь с огромным уважением, есть сомнительные персонажи. Но какого-либо ужаса после того, как стали известны фамилии, не испытал. Если говорить об экономическом блоке, что для меня является наиболее важным, то программа Зеленского включает в себя фискальную трансформацию, налог на прибыль и переход на налог на выведенный капитал. Надеюсь, команда будет последовательна в своих заявлениях. Хотя не стоит забывать, что фискальная политика — ответственность не президента, а Кабинета министров.

Также я читал о нулевой декларации с 5% уплатой налога и слышал эту идею от разных сообществ и групп. Это, скорее, хорошо, чем плохо. Ведь в обществе присутствует недоверие, которое в том числе основано на том, что многие бизнесмены работали неправильно и нечестно. Практически у каждого бизнеса есть грешки касательно оптимизации налогов с выплатой зарплаты в конвертах и на каждого бизнесмена правоохранительные органы могут найти компромат. Поэтому, если представить себе проведенную черту, пройдя которую предприниматели смогут задекларировать незадекларированные ранее доходы и к ним больше никогда не будет вопросов, то это снизит, как минимум, напряжение в бизнесе и повысит доверие.

Практически у каждого бизнеса есть грешки

Однако такую систему амнистии капитала я не стал бы применять к чиновникам напрямую, потому что чиновники – коррупционеры, живущие у нас во дворцах. Если они пойдут на легализацию капитала, то я запретил бы им следующие 10 лет занимать любую государственную должность от парламента до исполнительной ветви власти и других. Это касается и многих судей, обошедших люстрацию и сохранивших свои места, но при этом неспособных объяснить, откуда у них дорогие машины, дома и яхты. Или у их пожилых родителей. Я не видел уточнений этих вещей в программе Зеленского.

Что касается развития кредитования – это ответственность Нацбанка. Но большой проблемой для экономики на сегодняшний день действительно являются дорогие ресурсы и сложность получения кредита. Это касается бизнеса в первую очередь, например, если украинский бизнес хочет взять кредит – ставка составит 20-25% годовых. Его польский конкурент возьмет такой же кредит под 2-3%. Соответственно, поляк изначально находится в более выгодных условиях. Поэтому нужно иметь совместную политику и согласованную позицию различных финансовых регуляторов – Нацбанка, Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацкомфинуслуг, пока она ещё существует.

У НБУ сегодня ключевая задача – таргетирование инфляции. Как только растет инфляция, он повышает расчетную ставку и это влияет на стоимость денег. А инфляция растет, потому что Кабмин постоянно поднимает социальные стандарты без привязки к темпу развития экономики. Таким образом, если у нас будет совет финансовых регуляторов, мы сможем создавать условия как для развития экономики и снижения инфляции, так и для снижения стоимости денег. Дешевые кредитные ресурсы очень нужны для развития украинской экономики, а развитие украинской экономики – это единственный фактор, влияющий на благосостояние граждан Украины.

И еще один важный момент касается цифровизации. Без нее мы не сможем повысить производительность труда. А повышение производительности труда – один из ключевых факторов ускорения украинской экономики. Поэтому заявления относительно цифровизации украинской экономики, звучавшие от команды Зеленского, расцениваю позитивно. Хотя, не видя концепции, дорожной карты сложно судить детальнее.

Тезисы, услышанные вчера – достаточно грамотные и правильные. Если с их учетом будет формироваться концепция и система цифровизации, начиная с госаппарата и до всех элементов взаимодействия человека и экономики, то там не останется места человеческому фактору, который является базой для коррупции. Любой нормативный документ – ни что иное как алгоритм. Раз это алгоритм, его можно оцифровать и запустить в автоматическом режиме. Если это произойдет, то принятие любых решений – разрешительных, работа с получением лицензии, открытие-закрытие предприятий, счетов, будет происходить не в течение 30 дней, а в течение минут. И здесь я уже больше рассуждаю о концепции Института будущего.

Начать цифровизацию можно лишь с цифровизации госаппарата. Если, например, новый президент начнет с цифровизации администрации президента, это будет по-настоящему интересным шагом. Опыт Армении показал, что у них, когда национальный банк сам перешел полностью на внутренний электронный документооборот, – это стимулировало переход на электронный документооборот всех банков и клиентской системы, в частности, любой заявитель в любой момент времени знал, где находятся его документы, получив возможность следить за ними через персональный кабинет. В принципе, я хотел бы увидеть такую концепцию, и хочется верить в то, что она может сломать коррупционную постсоветскую модель, в которой мы живем последние 28 лет.

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