Что раскрыла история с шапками в Давосе Вчера, 23:13 5356 Цей матеріал також доступний українською

О фантастической глупости потенциальных кандидатов в президенты

История с шапками и конфетами в Давосе – если это, конечно, правда и страница автора не взломана – ярко демонстрирует не столько фантастическую глупость потенциальных избранников, сколько их фантастическое пренебрежение к избирателям.

Просто нужно понять, что подобный подход ко всему чужому в чиновничьей среде считается абсолютно естественным. В том и заключается вся суть профессии: садиться на потоки, постепенно вводя в схему свою кумовскую вертикаль, пилить землю и недвижимость, получать откаты, создавать своим льготы и преференции. И если можно так, то почему нельзя своровать пару шапок? Или пару пачек конфет? Почему нельзя складывать в пакеты еду со шведского завтрака, засовывать в сумку баночки с шампунем из тележки горничной в коридоре отеля, сцеживать бензин с ведомственного автомобиля? Можно же. Если воровство в особо крупных масштабах прокатывает как каток по убитой дороге, то воровство в особо мелких масштабах пролетает как бориспольский экспресс.

Где воровство и кидалово – это норма, нет и не может быть претензий

В сущности, то, что происходит накануне выборов в нашей стране, всё больше напоминает технологию влияния на общественное мнение, который описал американский социолог Джозеф Овертон. Эту концепцию впоследствии назвали Окном Овертона. Вкратце: это о наличии рамок допустимого спектра мнений в публичных высказываниях с точки зрения общественной морали. Или как путём нехитрых манипуляций общественным мнением можно приучить общество к мысли, что людоедство – это норма. Собственно, на базе этой технологии и строится большинство предвыборных программ наших кандидатов, которые используют СМИ и социальные сети в качестве транспорта. Мы же с вами таким образом вступаем в следующую фазу Окна Овертона, в котором радикальное становится приемлемым, а немыслимое – радикальным.

Так вот, воровство шапок – это естественный процесс, в то время как последующее бахвальство этим позорным случаем – ни что иное, как попытка оправдать людоедство, используя для этого манипуляции общественным мнением. Потому что там, где воровство и кидалово – это норма, нет и не может быть претензий к тому, кто ворует шапки и конфеты. Бесплатно же, что вы как дети.

Помните, как совсем недавно всерьёз обсуждалась мысль о том, что вообще-то коррупция необходима украинскому государству, ибо без неё государство остановится. Вы думаете что-то изменилось? Я думаю не изменилось.

Так как всё-таки на это реагируют избиратели? К сожалению, никак. Избиратели не мы, мои дорогие друзья, ибо нас с вами – микроскопическое меньшинство. Избиратели – это народ. Который, в основной своей массе, не сидит в социальных сетях, не мыслит глубоко, и заходя в интернет, читает исключительно заголовки.

А для него Давос, как и всё остальное там происходящее – вполне достойная картина мира, в которой:

1. Украина всё так же, как и раньше, является восходящей звездой.

2. Правительство старается, результаты есть и совсем скоро наступит хорошо.

3. Ну и людоедство – это не так плохо, если взглянуть на это с другой точки зрения. В конце концов жрать же чего-то надо.

Текст опубликован с разрешения автора

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