Что Путин думает о Зеленском Сегодня, 10:13 4817 Цей матеріал також доступний українською

Вся эта ситуация с избранием Владимира Зеленского президентом Украины явно очень странно подействовала на российское руководство

Социально-экономическая ситуация в России в последнее время становится все мрачнее. Экономика падает, народ беднеет. Дело дошло даже до того, что скоро там не останется нормального пива.

Объясню: Госдума собирается принять закон, согласно которому пиво можно делать только по ГОСТам, то есть – только по парочке рецептов: светлое и темное – и все.

Никакой самодеятельности. Полторы тысячи крафтовых пивоварен закроют, импорт запретят, россиянам оставят пить только гадкую жижу, которую миллионами тонн делают большие заводы.

Неудивительно, что в этих условиях люди начинают возмущаться. Не бунтуют пока, но всякие нехорошие мысли у них точно уже есть. Власти в области экономики ничего сделать не могут, поэтому пытаются бороться с недовольством полицейскими методами.

На днях там вынесли приговор по новому закону о запрете проявлений "явного неуважения к власти". 34-летнего жителя Новгородской области приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей (12,5 тысяч гривен) за то, что он написал на своей странице ВКонтакте слова "Путин – сказочный долбо@б".

Заоблачная популярность Владимира Путина покатилась вниз

На мой взгляд, это заявление не соответствует действительности: к большому сожалению, Путин совершенно реальный, а вовсе не сказочный это самое. Но благодаря этому приговору, мы теперь точно знаем, что именно о своем президенте думают некоторые жители северо-запада России.

Кстати, помните, совсем недавно из-за аналогичного дела в Ярославле, весь мир узнал, что там у людей несколько иное мнение о президенте РФ. С их точки зрения, он всего-навсего созвучный английскому имени Питер. По крайней мере, именно такое послание местный житель оставил на стенах ярославского отделения МВД.

Ситуация довольно забавная. Чем больше будет таких случаев, тем больше мы будем узнавать о реальном отношении россиян к своему дряхлому лидеру. А весь остальной мир узнает много неприличных русских слов.

Тут важно вот что: из этих судов становится понятно, что заоблачная популярность Владимира Путина покатилась вниз. Это сказывается и на его миньонах, которые один за другим теряют влияние и власть на местах.

В Алтайском крае, в самой дремучей глуши, в выходные прошли довыборы в какие-то местные советы. Партия власти – "Единая Россия" потерпела разгром. Люди голосовали за бизнесмена, тракториста и двух безработных. Ни одного шанса типа "приличным" кандидатам от власти!

В Тобольске (это тоже Сибирь) "Единая Россия" даже отправила на выборы какого-то локального юмориста из городской команды КВН. Представляете себе, местные начальники честно сказали, что пошли на это "с оглядкой на украинскую ситуацию". Вы понимаете, да, о чем речь?!

Не знаю, поможет ли им это, но там, в России, начинается настоящий юмористический карго-культ. Они реально копируют Украину – причем как в позитивном, так и в негативном смысле. Если в провинции власть уже делает ставку на местных комиков, то в Москве над всякими шутниками явно сгущаются тучи.

Депутат Госдумы Василий Власов потребовал от "Камеди Клаба" и "Нашей Раши" прекратить смеяться над властью: "Это отвратительно. Шутят про депутатов все время: депутаты и депутаты, и во всем они виноваты! И икру они ложкой едят, и лобстеров..."

Во-первых, надо сказать, что депутаты в Госдуме и правда – лгуны, жулики, воры и бандиты. Никакого уважения к ним, естественно, быть не может.

Во-вторых, я чувствую, что после выборов президента Украины всех московских юмористов и шутников отправят пилить лес куда-нибудь в республику Коми. Вот прямо по новому закону об оскорблении власти. И лет на 10, чтобы не баламутили народ своими хохмами о депутатах.

Если вам кажется, что это уже слишком, то зря! Россия официально стала очень темным Зазеркальем, где черное – это белое, добро – это зло, а запреты – это свобода.

Так вот, вся эта ситуация с избранием Владимира Зеленского президентом Украины явно очень странно подействовала на российское руководство.

С Порошенко все было ясно: он враждебный постсоветский олигарх. Как с ним бороться – понятно: жестко и безжалостно, как с ним договариваться – тоже понятно (Медведчук и все такое). Но как относиться к Зеленскому, в Москве никто не знает.

Там боятся признаться, что интересовались украинскими выборами. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что его начальник не смотрел дебатов между кандидатами в президенты Украины, так как "занимался проблемами Читинской области".

Очень важное дело. Но тут есть небольшая проблема: в России нет Читинской области. Еще в 2008 году ее упразднили по требованию самого Путина. Теперь там Забайкальский край. В общем, Песков, как обычно, солгал. Путин, конечно, смотрел эти дебаты.

И после выборов никак не хочет поздравлять победителя с победой. И мне кажется, я понимаю, почему. Это чисто психологическая проблема. Ревность и зависть. Путин смотрит на избранного президента Украины и осознает, насколько он стал старым и немощным.

Теперь на постсоветском пространстве он уже не самый спортивный и подтянутый. Вышла новая модель президента, и он моментально устарел, превратился в старушку с ботоксом. А ведь когда-то его самого считали молодым и энергичным. Путин действительно боится, что Зеленский понравится больше, чем он сам. Причем не украинцам, а россиянам!

И этот страх получил знаковое подтверждение. Все обитатели Кремля как по команде забыли имя нового президента Украины. Его называют по-всякому, но никогда не произносят слово "Зеленский".

Раньше таким табу было имя лишь одного человека – оппозиционера Алексея Навального – тоже молодого, энергичного и амбициозного. Путина одолевает суеверный страх: громко скажешь имя своего врага – передашь ему часть своей силы и власти. Причем других людей Путин никогда так не боялся – только Навального.

Но теперь в Кремле появилось еще одно запретное имя. Может быть, со временем его разрешат произносить. Но сейчас Путин явно очень встревожен. Я уверен, что его здорово напугали слова Зеленского: "Пока я еще не президент, могу сказать как гражданин Украины всем странам бывшего Советского Союза: "Посмотрите на нас. Всё возможно".

Для Путина эти слова – прямое покушение на его власть в России. Это то, чего раньше украинские президенты себе никогда не позволяли. Поэтому, думаю, Зеленский скоро запросто может занять место Навального в списке главных врагов Кремля.

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