Что обещают будущие президенты Сегодня, 15:03 744 Цей матеріал також доступний українською

Немало идей подвергаются большой критике

Январские социологические опросы показали, что больше всего шансов победить на президентских выборах у шести кандидатов. По данным группы Рейтинг, это шоумен Владимир Зеленский – его поддерживали 19% опрошенных, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, президент Петр Порошенко, лидер оппозиционной платформы За життя Юрий Бойко, лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко и глава Радикальной партии Олег Ляшко.



Февральские же опросы показали: Зеленский еще больше вырвался вперед, увеличивая отрыв от конкурентов. По данным опроса Киевского международного института социологии, сейчас его поддерживают 27% респондентов. А второе место занимает уже Петр Порошенко, а не Юлия Тимошенко.

Избирательные настроения могут еще не раз измениться, но давайте посмотрим, что обещают эти кандидаты.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обещает снизить цены на газ, сократить количество народных депутатов до 250, а также оставить лишь 10 министерств из 19. Также Ляшко хочет выплачивать дотации на каждую корову, ввести государственное регулирование цен на лекарства и продукты и принять закон Покупай украинское, который фактически убивает систему ProZorro, предупреждают эксперты. Его программа – это экономический популизм, призывающий тратить больше и зарабатывать меньше. А это путь к экономическому кризису.

Настроения избирателей могут еще измениться не один раз

Другой кандидат – Юрий Бойко из оппозиционной платформы За життя. В его распоряжении есть и деньги, и медиаресурсы – например телеканал Интер. Среди лидеров президентского соревнования он единственный ярко выраженный пророссийский кандидат. Бойко обещает восстановить дружбу с Россией, списать все коммунальные долги, отменить медицинскую реформу и восстановить старые рынки сбыта. Его программа – путь к разрыву отношений с МВФ – грозит стране дефолтом.

Ну а Анатолий Гриценко выступает прежде всего за честную судебную систему. Это, по мнению его команды, поможет привлечь иностранные инвестиции. Также Гриценко полагает, что надо сделать жизнеспособной антикоррупционную реформу и вернуть Крым и оккупированную часть Донбасса. Правда, не понятно, как он этого достигнет. Гриценко, как и другим кандидатам, присущ популизм. Например, он гарантирует первое рабочее место каждому, кто получит образование по государственному заказу. Этот кандидат может объединить вокруг себя часть либерального электората, но ему не хватит харизмы и бойцовских качеств, чтобы настигнуть конкурентов.

Порошенко же в своей программе больше анализирует достижения первого срока, чем обещает что-то новое. Единственное конкретное обещание – подать заявку на вступление в ЕС в 2023 году. При этом эксперты отмечают: положительные изменения в экономической политике последних пяти лет произошли в основном под давлением международных кредиторов. Также остались коррупция и давление на бизнес. На выборах Порошенко могут помочь административный и финансовый ресурс, а помешать – его существенный антирейтинг.

Юлия Тимошенко идет на выборы со своим Новым курсом. Его полная версия занимает 400 страниц. Это подробная программа по разным направлениям. Но долго обсуждая малопонятные вопросы проведения референдума и изменений в Конституцию, Тимошенко поняла, что теряет лидерство в рейтингах, а затем вернулась к риторике «обнищание», обещая в первые месяцы снизить цены на газ для населения. Преимущество Тимошенко в том, что ее электорат ответственный и всегда приходит на выборы.

Владимир Зеленский свое лидерство в последних опросах шокировал многих дипломатов и экспертов. Поэтому в его программу начали присматриваться более пристально. Зеленский обещает рынок земли, занимать президентский пост только один срок и ввести нулевую декларацию для бизнеса. А также принять законопроект о народовластии, чтобы люди могли формулировать задачи для власти через референдумы. Эта идея подвергается большой критике.

Среди проблем Зеленского – ему не хватает кадрового резерва, которым обладают Порошенко, Тимошенко и Гриценко. Сейчас руководители региональных представительств этого кандидата – это в основном представители 95-го квартала и Лиги смеха. И свою программу шоумен не объясняет людям. Он просто ездит с бесплатными концертами по регионам, втюхивая избирателям иллюзию, что и страной можно управлять так же легко.

Мы же будем продолжать отслеживать изменения в рейтингах. До выборов еще больше месяца. Для Украины – это немалый срок.

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