Что объединяет и разъединяет украинцев? Сегодня, 11:13 617 Цей матеріал також доступний українською

О нашем исследовании по Закарпатью

Почему Закарпатье? В конце 2014-го в начале 2015 г. мы провели общенациональное исследование «Национальный диалог» о том, что разъединяет и объединяет украинцев. Были выделены 11 регионов, в каждом из которых было опрошено по 400 респондентов (общая выборка вышла 4400). Поэтому в Закарпатье вместо привычных 60-70 респондентов в обычном 2000 опросе (что, конечно, не позволяет делать какие-то выводы) вышло 230, и сразу определились существенные различия, по сравнению с другими западными областями, которые обычно вместе с Закарпатьем объединены в единый западный регион. Почему объединяют? Потому что в каждой из областей, при стандартном опросе в 2000 недостаточно респондентов для статистически значимых выводов.

Некоторые результаты насторожили. В частности, в вопросе желаемого статуса своего региона Закарпатье дало второй (после Донецкой области) результат в пользу автономного округа в составе федеративной Украины - 24%. Еще 57% отдали предпочтение варианту быть в составе унитарной Украины, но с расширенными полномочиями и лишь 17% удовлетворял статус существующих полномочий региона.

Конечно, до донецких сепаратистских настроений это было очень далеко, потому что в то время в Донецкой области (на контролируемых Украиной территориях) только 3% удовлетворялись существующим статусом, 27% хотели бы расширения полномочий, 30% поддерживали федерализацию Украины, а 35% хотели бы выйти из состава Украины, из них 20% – стать независимым, 15% – присоединиться к другому государству (ясно, какому).

Некоторые результаты насторожили

Конечно, в Закарпатье таких радикальных настроений не было. Однако и 24% за федерализацию – тоже немало, больше, чем в Одесской (10%) или Харьковской (17%) областях. Да еще и в сочетании с явно преобладающей местно-региональной идентификацией: 59% считали себя в первую очередь жителями своего города/села или региона и только 34% отдавали приоритет гражданству Украины. Были и другие существенные отличия от окружающих областей. Скажем, в вопросе НАТО Закарпатье было ближе к Одессе, чем ко Львову.

Все это вспомнилось, когда в прошлом году в регионе Закарпатье начались конфликты, связанные с вопросами языка, политики Венгрии, выдачи паспортов и т.п., что могло свидетельствовать о росте зафиксированных в начале 2015 г. настроений сепаратизма. Поэтому проведение опроса стало явно актуальным. Благодаря посольству Великобритании мы смогли это сделать. Были опрошены 500 респондентов по репрезентативной выборке, которая включала в себя и национальные меньшинства. Также было проведено несколько фокус-групп.

Сразу скажу: заложенные в опрос гипотезы по росту сепаратизма, обострению политической ситуации или возможности межнациональных конфликтов не подтвердились. Более того, за это время в регионе произошли значительные сдвиги общественного мнения в направлении роста украинской идентичности и европейской интеграции. Эти изменения очень хорошо иллюстрируют ниже приведенные таблицы.

Каким должен быть статус региона, в котором вы проживаете?

Январь 2015 – Ноябрь 2018

Быть в составе унитарной Украины с существующими полномочиями 15.1 63.5

Быть в составе унитарной Украины с расширенными полномочиями 57.3 17.4

Быть в составе федеративной Украины в статусе автономного округа 24.1 2.6

Выйти из состава Украины и стать независимым 1.2 1.0

Выйти из состава Украины и присоединиться к другому государству

0.0 0.4

Трудно ответить 2.1 15.2

Куда должна двигаться Украина во внешнем направлении?

Январь 2015 – Ноябрь 2018

Вступление в ЕС 60.3 82.4

Вступление в Таможенный союз России, Беларуси, Казахстана 10.3 0.4

Неприсоединение ни к ЕС, ни к Таможенному Союзу 15.1 3.8

Трудно ответить 13.4 13.4

Какой вариант обеспечения безопасности был бы лучшим для Украины?

Январь 2015 – Ноябрь 2018

Вступление в НАТО 23.3 55.7

Военный союз с Россией и другими странами СНГ 9.0 0.2

Внеблоковый статус Украины 41.5 14.4

Трудно сказать 21.5 29.7

Кем вы себя в первую очередь считаете?

Январь 2015 – Ноябрь 2018

Жителем своего города (села) 27.1 10.6

Жителем региона (области или нескольких областей), где вы живете 32.3 15.4

Гражданином Украины 34.0 60.1

Представителем своего этноса, нации 0.0 4.8

Гражданином России 0.4 0.2

Гражданином Европы 2.6 5.8

Гражданином мира 3.4 1.6

Трудно сказать 0.0 1.6

Но обнаружились совсем другие проблемы, чрезвычайно острые, требующие серьезного внимания.

Только две таблички, и все станет понятно.

Есть ли у вас родные, близкие, друзья, которые выехали за границу на работу или постоянное проживание?

Да, выехали на постоянное жительство 23.2

Выехали на работу и на длительное время 44.3

Выезжают на работу на непродолжительное время 54.1

Нет, таких родственников или знакомых у меня нет 24.6

* Можно было выбирать несколько вариантов ответа одновременно

А вы сами выезжали за границу на работу?

18-29 лет 30-50 Старшее 50 Всего

Да, на длительное время 11.2 20.0 8.0 14.4

Да, на непродолжительное время 37.1 23.4 6.7 21.6

Нет 51.7 56.6 85.3 64.1

Да, только у 25% жителей не оказалось родственников или близких друзей, которые не выехали на постоянное жительство или на работу за рубеж. Следующая таблица еще красноречивее. Более половины жителей молодого и среднего возраста выезжали на работу за границу. Вот где ключевая проблема Закарпатья. Миграция! Скажете, это и так было известно? Но масштабы! И это нарастает. Отсюда и позитивы (резкий рост проевропейской ориентации) и негативы (зачем тратить силы и здоровье в борьбе за лучшую жизнь «здесь», если проще отправиться в другие края). И загранпаспорта – это не от сепаратизма, а просто возможность работать за границей, вот и все.

Итак, какой вывод? Очевидно, что нужно проводить больше региональных исследований, по крайней мере в тех регионах, где вызревают наиболее острые проблемы. По моему мнению, сейчас рядом с регионом Донбасса (где такие опросы постоянно ведутся) такой горячей точкой является Одесса.

Текст опубликован с разрешения автора

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