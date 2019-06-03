Что не так с украинцами? Сегодня, 10:01 Цей матеріал також доступний українською

Кроме политиков и всего прочего, наша главная проблема — ментальность отсутствия роста

Когда я общаюсь со своими студентами, то предлагаю им одно стандартное западное упражнение. Я прошу написать 15 приоритетов в их жизни. Первые 3-5 приходят в голову быстро: семья, карьера, деньги, дети или хобби. А вот дальше сложнее.

Когда вы все же поймете и расставит по местам свои приоритеты, сделайте следующее: распишите одну неделю вашей работы. Всего у вас есть 168 часов. Сколько из них вы тратите на соцсети, еду, семью, работу? Сколько тратите на то, чтобы добраться на работу, а сколько — на формирование будущих навыков? Прописав все это, вы увидите, что у большинства людей получится большая разница между тем, что они хотят делать, и для них в приоритете, и тем, что они действительно делают.

Тогда возникает вопрос: обладателем какого единого ресурса является каждый человек?

Только времени. Деньги, успех — это все последствия того, как человек использует свое время. У каждого человека под контролем одно — свобода выбора. И мы вольны выбирать только время. Осознание того, чтобы вы используете свое время для собственного развития, и хотите таким образом делать свою жизнь лучше, и есть менталитет роста.

Сегодня у нас еще много карго-культов

На уровне же государства приоритет должен быть один — реальная заработная плата или реальный доход. Плюс одновременно второй приоритет — права человека. Ибо мы не хотим превратиться в авторитарное общество, в котором все богатые, но и не хотим быть бедной демократией. Из этих двух приоритетов и вырастет остальное: уровень жизни, образование, безопасность, медицина. Потому что на личном уровне приоритетов может быть хоть 15 хоть 38, а на национальном — всего несколько простых, иначе потеряемся.

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Мы только сейчас боремся за демократию. Только сейчас боремся за конкуренцию между политическими партиями и силами. Только сейчас начинаем бороться за возможность иметь свой бизнес. Сегодня у нас еще много карго-культов: произнося слова «рынок» или «равные права», мы на самом деле не всегда их понимаем. И они ничего не будут значить, пока человек через боль не постигнет свою ответственность. Так же как ничего не значит и суверенитет, если его подарили, а не погибли, борясь на Институтской или на фронте.

Когда общество начинает понимать значение слов, это остается с ним на века. Не уверен, что сегодня у нас есть много людей, которые делают еще что-то, кроме декларирования. И я не думаю, что мы должны как-то принуждать к этому людей или политиков: у каждого общества и государства своя эволюция. И я думаю, что на это уйдет много лет.

Несмотря на это, над менталитетом надо работать. Почему я рекомендую делать упражнение с приоритетами? Потому что когда в государстве что-то происходит, кто у нас сразу виноват? Конечно, Порошенко. А скоро уже будет и Зеленский. А до того был Янукович. Да, каждый из президентов виноват по-своему, и когда люди задумываются над тем, как они хотят тратить свое время, и воплощают эти замыслы в жизнь, то вопрос «кто виноват» снимается.

Потому что прежде всего виноват именно я. У меня, например, уже нет ни мамы, ни папы, но осталась жена отца, и у нее рак IV стадии — кто виноват в том, что я провожу недостаточно времени с ней? И такого в жизни много. Об этом стоит задуматься и на уровне общества. И здесь, как и на уровне развития демократии, основой является честность. Когда в Конституции пишет, что у нас есть бесплатное образование или медицина — это уже ложь. С бесплатным образованием вы не будете работать в Гарварде. А потому, чтобы продвинуться вперед, и начать развивать в себе ментальность роста, нам прежде всего надо начать с честного разговора.

Интервью с Тимофеем Миловановым записано в рамках авторской программы Дмитрия Тузова «Новий вечір» в эфире Радио НВ



