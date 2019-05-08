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Сергей Фурса

Cпециалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Что Коломойский предлагает Украине?

Сегодня, 10:30
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Зачем олигарху навязывать определенные мысли населению?

Вторая серия интервью Коломойского – и снова кровь из глаз. Но теперь не потому, что Коломойский раскрывается как личность, как в первой части. А потому что тезисы, которые он озвучивает, ужасны и могут ожидаемо звучать от Шарикова, но никак от одного из самых богатых людей Украины.

Что говорит Коломойский?

- Хуже не будет. А все плохое, что случилось, это МВФ и пророк его Порошенко;
- Сценарий 1917 года может быть неплохим решением;
- В Венесуэле сейчас лучше чем в Украине (читайте – дефолт это прекрасно);
- В Норвегии люди получают газ по себестоимости;
- МВФ заставил повысить тарифы, чтобы довести людей до разорения и поставить страну на колени;
- Супрун страшное зло, еще и вакцинация, которая, правда, непонятно тут причем;

Каждый из этих тезисов либо ложен (Норвегия, где одни из самых высоких коммунальных тарифов в мире), либо ужасен сам по себе (сценарий 1917 года). Но все они укладываются в один вариант мировоззрения. Запад – это зло (это ведь они довели Венесуэлу, утверждает вслед за российскими телеканалами украинский олигарх), Украине нужен свой путь. Один в один повторяя тезисы и сценарий сериала «Слуга народа». И тут есть три варианта: это Коломойский писал сценарий «Слуги народа» или, по крайней мере, озвучивал ключевую идею; Коломойский судит о мире по сериалу Слуга народа; просто случайно совпало;

Это плохой путь для Украины

О Коломойском можно говорить все что угодно, но он не глуп. А значит, вряд ли может судить о мире по сериалу, по крайней мере, по такому дешевому, как Слуга народа. Скорее его стиль – это Игры Престолов, где он еще и свой личный Дом может иметь, где никто никогда не платит по своим долгам. Так что остается два варианта. И вы можете верить в случайные совпадения, ведь такой человек как Коломойский никогда не будет использовать свой телеканал для достижения своих бизнес-целей (сам ведь сказал). А можете предположить, что именно советует, как авторам сериала, так и избранному президенту.

Пропаганда социализма от олигарха, помноженная на тезисы российской пропаганды – вот тот опасный коктейль, который предлагает нам Коломойский. Когда такие вещи озвучивает студент ПТУ, то можно понять, что он так думает. Когда такие вещи говорит умный и богатейший человек, это означает, что он хочет, чтобы выпускник ПТУ так думал. А также пенсионерка, учительница и слесарь третьего разряда. И теперь главный вопрос – зачем? Зачем олигарху навязывать определенные мысли населению? Только для того, чтобы подтолкнуть это население к определенным действиям. Олигарх хочет заставить людей выгнать МВФ и кредиторов из страны, потому что они мешают ему жить. Не людям, а именно олигарху. И он запускает механизм «стокгольмского синдрома», когда люди, которых он годами использовал и на которых наживался, должны помочь ему избавиться от его проблемы и сделать это должны за свой счет. Мы же помним, что именно украинский народ должен принести деньги на Майдан и избавить олигархов от гнета МВФ.

Почему Коломойский подталкивает нас к этому решению? Одна цифра, которая все объясняет. В 2013 году отношение состояния украинских олигархов, входящих в список Форбс, к украинскому ВВП, составляло 18%. На сегодня эта цифра – 13%. Сокращение почти на треть. Это сокращение влияния. И это ночной кошмар олигархов. Они беднеют относительно украинского народа. И этот процесс надо срочно остановить. И для этого нужно избавиться от МВФ, который приучает играть по правилам. И желательно избавиться от влияния США, где ФБР очень хочет увидеть у себя на «собеседовании» господина Коломойского. Не украинскому народу это надо. Потому что без МВФ украинский народ повторил бы как раз путь добрый венесуэльцев, которые, по мнению Коломойского, живут гораздо лучше украинцев при минимальной зарплате в 8 долларов в месяц, инфляции в миллион процентов в год и курсе валют, который никто не знает (поэтому и посчитать корректно сейчас ВВП на душу населения там просто невозможно). Это тот путь, который предлагает Украине сериал «Слуга народа». Это тот путь, на который, возможно, наставляют избранного президента его старые друзья. Это плохой путь для Украины. Но прекрасный для олигархов. И не только для Игоря Коломойского. Не говоря уже о том, что это мечта любого олигарха – запустить процесс передела собственности, когда ты при власти. А Коломойский всем своим видом показывает, что теперь при власти именно он.

И да, хотелось бы услышать мнение Зеленского на счет таких советов.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Игорь Коломойский Олигархи МВФ

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