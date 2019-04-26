Что грозит украинской церкви в Крыму? Сегодня, 18:15 90 Цей матеріал також доступний українською

Любая церковь, кроме православной Московского патриархата, теперь в опале в оккупированном Крыму

Контролируемое Россией министерство юстиции в оккупированном Крыму отклонило просьбу архиепископа Климента, главы УПЦ Киевского патриархата в Крыму зарегистрировать украинский православный приход. Это пока не окончательный отказ, но архиепископ опасается, что Россия, в конце концов, все равно откажет, и предлагает Украине провести контрмеры против православной церкви Московского патриархата.

Клименту заявили, что его пакет документов для регистрации украинского православного прихода «не соответствует требованиям закона РФ о свободе совести и религиозных объединениях». И дали время на «исправление этих недостатков». Дескать, речь идет о бумажной волоките, а не отказе. Но все же он боится, что не получит регистрации. По его словам, как только текст заявления пройдет правовую проверку, он будет отправлен на «религиозную экспертную оценку» в Москву. А там уже определят, будет регистрация или нет.

«В случае отказа у меня возникнет вопрос: если мне на территории Крыма выдвигают условия российского законодательства, то на материковой Украине должны ставить такие же требования к УПЦ Московского патриархата. Например, перерегистрироваться согласно украинскому законодательству, как Русская православная церковь», – говорит он.

У тревог архиепископа есть серьезные основания. И ни одно из них не развеивается в отчете об отказе, опубликованном в подконтрольном РФ КрымИнформе. В заголовок вынесли «Министерство юстиции РФ отказалось регистрировать организацию украинских схизматиков в Крыму». Сам текст ещё более оскорбительный, там идет речь об отказе регистрировать «религиозную организацию по запросу лидера украинских схизматиков Павла Куща, который называет себя архиепископом Климентом».

Климент не «называет себя», а является архиепископом УПЦ в Крыму

Климент не «называет себя», а является архиепископом УПЦ в Крыму. 23 марта он анонсировал, что подал документы для регистрации Украинской православной общины в Крыму. Это был шаг, которого он избегал на протяжении пяти лет. По словам Климента, оккупационные власти дали ему три месяца на сбор документов, и он не видел другого выбора, кроме как пойти на это, ведь теперь это вопрос существования епархии в оккупированном Крыму.

Оккупационный режим использует отсутствие регистрации юридического лица в рамках российского закона как причину конфискации культовых сооружений.

Этот шаг не стал неожиданностью. 13 февраля в интервью Крым.Реалии Климент отметил: «Если принципиальная позиция украинских властей сводится к тому, что «мы ничего из Крыма принимать не будем», и они снимают с себя всю ответственность за происходящее в Крыму, то я не знаю, как мне теперь поступить. Если выбирать между церковью, богослужением, людьми и позицией относительно регистрации, я выбираю церковь»

Так как церковь не может самостоятельно зарегистрироваться по законодательству РФ на нелегально оккупированной украинской территории, архиепископ ищет регистрацию для украинской православной общины.

Любая вера, кроме православной церкви Московского патриархата, теперь в опале в оккупированном Крыму, но православная церковь Киевского патриархата первой попала под удар – скорее всего, из-за своей открытой проукраинской позиции и публичного заявления 11 марта 2014 года, где осуждалась российская оккупация Крыма.

Только в первый год 38 из 46 приходов были закрыты, а в каждом третьем случае церкви были отобраны оккупационным режимом: в Севастополе, Симферополе и селе Перевальное. Из 24 священников в 2014 году к октябрю 2018-го остались только четверо. Их было девять до лета 2018-го, но пятеро уехали на материковую Украину после ряда обысков в домах членов Украинского культурного центра: тогда стало понятно, что отсутствие российских паспортов будут использовать против них.

Отсутствие регистрации стало поводом для России отобрать у церквей и прихожан культовые сооружения. Использовались и другие методы, включая угрозы физической расправы от вооруженных боевиков (особенно в 2014-м) и экономическое давление. Например, пострадали бизнесмены, предоставившие церквям различные помещения.

8 февраля Климент сообщил, что получил судебное предписание, приказывающее ему покинуть кафедральный Собор святых Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе, который сейчас находится под юрисдикцией так называемого министерства имущественных и земельных отношений. Поэтому оккупационные власти аннулировали соглашение между церковью и Фондом имущества Автономной Республики Крым, заключенное в 2002, и церкви дали 30 дней на то, чтобы покинуть помещение. Архиепископ предупреждает, что это скорее всего приведет к закрытию и других восьми приходов в сельской местности.

Во время пресс-конференции в Киеве Климент обратился к международному сообществу и послам стран Европы, а также США и Канады в Украине для того, чтобы они взяли санкции под личный контроль. Если давление на церковь усилится, то, по его словам, личные санкции будут иметь решающее значение против тех, кто брал участие в аннулировании договора об аренде церкви.

Сам Климент подвергся преследованиям, и возможно именно оперативные протесты в Украине и вне её уберегли бы его от заключения по оскорбительно абсурдным обвинениям 3 февраля 2019 года.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Гали Койнаш. Републикация полной версии текста запрещена

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