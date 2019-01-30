Что если Порошенко победит Сегодня, 20:13 826 Цей матеріал також доступний українською

Существует закономерность: президенты, которые прошли на второй срок, знают – третьего уже не будет

Если Порошенко победит, основные тенденции сохранятся, не произойдет каких-то радикальных изменений. Это и плюс, и минус. Реформы продолжатся, но так же, как сейчас – зигзагообразно. Шаг вперед и полшага назад.



Многое будет зависеть от соотношения сил в парламенте и того, удастся ли создать коалиционное правительство. Если побеждает Порошенко, однопартийного правительства не будет. Впрочем, как и в случае победы других кандидатов.

Курс Порошенко более-менее прогнозируем, на чем он и хочет сыграть в ходе выборов. Потому что не совсем понятно, что произойдет, если президентом станет Анатолий Гриценко. Если же президентом будет Юлия Тимошенко, существует угроза монополизации власти. Потому что в случае победы Тимошенко партией №1 на парламентских выборах станет Батьківщина.

Порошенко оказался в сложной ситуации

В случае Порошенко монополизации не предвидится. Этого не произошло в ходе его первого срока, а в ходе второго таких возможностей останется еще меньше. В сфере внешней политики это будет продолжение нынешнего курса, внутренней – курс на поиск компромиссов с основными политическими игроками в парламенте.

Минус первого срока Порошенко – медленные и непоследовательные реформы. Основная проблема – сфера верховенства права и борьба с коррупцией. Были сделаны определенные шаги, но они не удовлетворяют настроения и запросы избирателей. Эти реформы не были радикальными, они эволюционные. А стране нужны быстрые изменения.

В то же время Порошенко оказался в сложной ситуации – реальное российское вторжение. Это и серьезная экономическая ситуация. На нем лежала колоссальная ответственность, ему нужно было сохранить страну. Эту задачу Порошенко удалось решить. Но она потребовала многих усилий и компромиссов, в том числе с олигархами. Началась борьба за ослабление олигархов – пострадали Фирташ, Коломойский. Но с другими, например, с Ахметовым, ему нужно было искать компромиссы.

Одна из самых больших ошибок Порошенко заключалась в том, как был сформирован список БПП на выборах 2014 года. У него действительно была возможность привести новых людей, не связанных с прежней властью. Но мы увидели, что ставка делалась на тех, кто работал с Порошенко раньше, и на сильные фигуры в мажоритарных округах. Это представители бизнеса, сформированного еще со времен Кучмы и Януковича.

Внешняя политика у него более успешная. Есть целый ряд достижений. Наиболее критикуемая область во внешней политике – Минские соглашения. Там записан ряд опасных для нас положений, но этот риск удалось минимизировать. Минские соглашения использовались для того, чтобы выиграть время и заручиться поддержкой международных партнеров и снять угрозу горячей войны.

Если говорить о возможных позитивных изменениях, то существует общая закономерность: руководители страны, которые прошли на второй срок, знают – третьего уже не будет. И поэтому они могут проводить изменения, необходимые для страны в целом. Они хотят войти в историю со знаком плюс. И поскольку им не нужно будет переизбираться, они могут пожертвовать какой-то своей популярностью для того, чтобы провести эти реформы.

Такой вариант тоже возможен. И это плюс. Минус в том, что придется искать компромиссы со многими другими игроками.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени