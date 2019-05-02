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Александр Ройтбурд

Украинский художник

Что если бы Одессу захватили?

Сегодня, 14:00
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И наступила бы 2 мая 2014 года русская весна

Дорогие жители города-героя Одессы и дважды орденоносной Одесской области!

А допустим: что если бы пять лет назад они захватили бы город?

И наступила бы 2 мая 2014 года русская весна, и пришла бы на помощь русская эскадра с зелеными человечками, и пришли бы несколько гуманитарных конвоев с танками из военторга и скорострельными гаубицами. И была бы здесь одесская народная республика. Даже, допустим, без войны и десятков тысяч погибших. (Так не будет, не для этого приходят гумконвои, но ладно)

Все старые «элиты» – вплоть до Кивалова со Скориком – ушли бы на маргинес. Во главе «республики» и города стояли бы местные отморозки типа Васильева и Давыдченко, и московские гастролеры. Потом бы они начали взрываться в лифтах, но это их проблемы.

А допустим, если 5 лет назад они бы захватили город?

Мне интереснее о жизни города и окрестностях.

Первый номер нашей программы – транспортная блокада. Первым делом умер бы одесский порт. Он бы попал под санкции, как и все порты области. Сюда бы перестали заходить иностранные судна – разве что нелегально раз-два в год, но это легко отслеживается и вскоре бы вообще прекратилось. Особо отчаянные могли бы иногда куда-то вывезти баржу с 5 000 000 пачками сигарет – потолок торгового оборота.

Аэропорт – если его не разрушат – туда же. И железная дорога. Все сообщение с внешним миром – через Любашевку и оттуда. В Украину – через Кривое Озеро. Там будут выдавать пенсии после 3-4 часов стояния в очередях. А летом можно съездить в Россию – морем через Новороссийск. Представляете, где это?

Следующая серия – торговая блокада региона. Седьмой километр опустел бы. В магазинах и на рынках – либо местное, либо российское. Втридорога. Хамоны и камамберы? Нет, брынза и колбаса с Привоза. Тоже дорого.

Паспорта с одесскими сериями не признаются. Количество выездов в Европу и ту же Турцию падает даже не в разы, а в десятки раз. До России надо добираться преимущественно морем.

Отток всего жизнеспособного населения из города в Украину. О России можно забыть – там одесситы чужие. «Хохлы». Даже в случае путинской раздачи паспортов они начинают работать только после переезда на ПМЖ в Урюпинск. Но туда еще надо добраться – прямой границы нет.

Иностранцы сюда не ездят даже за невестами. Летом город вяло заполняется туристами из Тагила. С каждым годом их все меньше, а их покупательная способность, как показывает динамика российской экономики, все скромнее.

Недвижимость в десятки раз падает в цене. Строительство останавливается. Поскольку промышленности в регионе нет, рынок труда сворачивается до статистической погрешности. Весь потенциальный рабочий класс и мелкая буржуазия либо самоорганизуется в бригады по образцу 90-х, либо официально становится «ополченцами». Сосуществование и с теми, и с другими в равной степени заманчиво.

Можно продолжать и продолжать.

Дорогая одесская вата, вы этого хотели и до сих пор хотите? Или все-таки есть смысл возблагодарить Бога за то, что Одесса – это Украина?

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Россия Одесса

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