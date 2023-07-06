Мой ответ «валютным пророкам». Что будет с долларом? 6 июля, 21:10 NV Премиум

За положением доллара США в глобальной рейтинговой таблице иностранных валютных резервов постоянно пристально наблюдают

И любое незначительное падение интерпретируется как подтверждение его скорой кончины в роли главной мировой валюты для финансовых операций.

Недавняя драма вокруг переговоров о повышении лимита госдолга США лишь усилила эти прогнозы «долларовых пророков», которые считают, что неоднократные кризисы из-за лимита заимствования правительства США ослабляют восприятие стабильности страны на международном уровне.

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Но реальной основой мирового господства доллара США является глобальная торговля, и было бы очень сложно развернуть поток этих многочисленных транзакций от доллара в направлении других валют.

Международная роль глобальной валюты на финансовых рынках в конечном итоге основана на ее использовании в нефинансовых операциях, особенно в качестве так называемой «валюты для выставления счетов» в торговле. Это валюта, в которой компания взимает плату со своих клиентов.

Глобальная сеть поставок и торговли