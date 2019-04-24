Чему пора учить детей? Сегодня, 17:20 330 Цей матеріал також доступний українською

Пусть строят свой мир, совмещая классический фундамент с новым. Тогда у них есть шанс сделать мир чуть-чуть лучше, чем это сделали мы

Спрашивают, надо ли менять фундамент школьных знаний? Да. Уже пора.

Потому что, если дети будут получать только «прежние-прошлые» азы знаний, они сделают мир таким же, каким его сделали мы – абсолютно непригодным для нормальной жизни. Вы же видите, что творится.

500 лет назад была точно такая же ситуация. Бруно и Галилеям говорили: что вы бунтуете? Пусть дети изучают прекрасный имеющийся теоретический фундамент: Земля плоская, лежит на трех китах и трех слонах, Солнце крутится вокруг Земли, лечение только пиявками.

Но даже тогда, при страшнейшей инквизиции, в тех архаичных рамках, всем вдруг стало тесно. Стало заметно, что ничто ни с чем не сходится. И потому возник мгновенный спрос на новые знания.

Ведь дети не хотят учиться вовсе не потому что они ленивые или инфантильные. На самом деле, дети всегда любопытные и любознательные.

Дети всегда любопытные и любознательные

Просто они понимают, насколько преподносимые им знания архаичны и бесполезны, даже фундаментальные. Ни тебе про клонирование, ни про ГМО, ни про коллайдер, ни про бозон Хиггса.

Поэтому дети должны получать другие азы. Про фракталы, сингулярность, криптовалюты, квантовое мышление, глобалистику, поведенческую экономику, богатономику, компетизм, базовый доход, диджитализацию, и ещё 100 подобных кейс-курсов. Которые уже вписались в школьную программу и показали, как можно быстро и увлекательно детей "научить учиться".

Пусть строят свой мир, совмещая классический фундамент с новым. Тогда у них есть шанс сделать мир чуть-чуть лучше, чем это сделали мы.

Вы спросите – а что, уже есть новый фундамент знаний?

Да, конечно, уже есть.

Текст опубликован с разрешения автора

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