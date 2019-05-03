Человек всемогущий Сегодня, 20:15 508 Цей матеріал також доступний українською

Слово "киборг " переходит из научной фантастики в реальную жизнь. Технологическая модификация организма открывает для человека дополнительные возможности в медицине, науке и искусстве

В свое время Майкл Крайтон, известный своим бестселлером «Парк юрского периода», написал книгу Terminal Man. По ее сюжету в головной мозг человека-эпилептика вживляют чип, позволяющий гасить приступ, как только он зарождается в голове.

В книге все заканчивается весьма неприятно: эксперимент выходит из-под контроля и главный герой становится угрозой для общества. Но реальность оказалась лучше фантастики. На поставленный автором вопрос, можем ли мы создавать дополнительные возможности для человеческого организма, современные технологии дали четкий ответ: да, можем. Доказано Нейлом Харбиссоном.

34-летний Нейл Харбиссон – британский художник, композитор и визионер, считается первым в мире киборгом. Нейл может видеть только черно-белые оттенки из-за врожденной ахроматопсии, но в 2004 году он вживил в свой череп антенну с микрочипами, что дало ему возможность распознать звуковые частоты цветов. Год спустя британское правительство разрешило ему сфотографироваться на паспорт с антенной, тем самым официально признав его киборгом.

Когда я впервые услышал, что человек встроил себе датчик в тело, я подумал, что это какая-то шутка. Но потом я встретил его на конференции YPO (Young Presidents Organization) в Кейптауне, ЮАР, и понял, что Нейл – интересный человек, у которого есть собственный, объемный и глубокий взгляд на многие вещи. Когда Харбиссон приехал в Киев по приглашению Фонда семьи Загорий, мне было очень интересно модерировать его лекцию в рамках проекта #MeeTheFuture.

Уже сегодня человек может имплантировать себе датчик погоды

Обществу присуще неприятие всего, что выбивается из привычных шаблонов. Вместе с тем, во все времена существовали личности, стремившиеся к самовыражению разными способами. Простой пример – татуировки или пирсинг. Сегодня таким способом стала кибернетическая модификация организма. Но если мы абстрагируемся от нашего неприятия, хотя именно этот тренд присущ современным тинейджерам, мы увидим, что кроме самовыражения технологии дают новые функциональные возможности.

Нейл Харбиссон благодаря антенне не просто перестал быть человеком с ограниченными возможностями, но и получил дополнительные (!) возможности, которых нет у нас с вами. Нейл чувствует диапазон цветов, недоступный обычным людям: он способен воспринимать инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Такие возможности имеют медицинское применение. Например, благодаря ощущению ультрафиолета Нейл может определить, стоит ли сегодня загорать на солнце, или же лучше воздержаться от похода на пляж из-за опасной солнечной активности. А еще он может получать цветовую информацию посредством Интернет непосредственно в свой мозг. 6 его друзей имеют прямой доступ к такой возможности и иногда присылают ему «цветные» сны.

Харбиссон – не единственный человек-киборг в современном мире. Хореограф Мун Рибас из Испании вживила себе в ногу сейсмический датчик, позволяющий ей чувствовать землетрясения в разных точках планеты. Вибрации датчика она превращает в движения во время танца, создавая совершенно новый вид искусства. Фактически это музыка, написанная планетой Земля.

Уже сегодня человек может имплантировать себе датчик погоды и прогнозировать температуру, атмосферное давление, влажность воздуха. Или вставить в уши серьги, которые позволят «видеть затылком» – технология схожа с парктроником в автомобилях.

Человек скоро сможет понимать язык животных не только в фольклоре. Уже сейчас существуют импланты, позволяющие четко определять направление на север без компаса или GPS-навигатора. Такие функции есть у перелетных птиц, которые ежегодно преодолевают расстояния в тысячи километров, каждый раз безошибочно находя родной лес или озеро.

Но меня, безусловно, больше всего интересует медицинский аспект. Я уже говорил, что медицина – это новый хайп на следующие 20 лет, которым стал Интернет в наше время. Мы будем видеть все больше людей, проблемы которых решаются с помощью современных технологий. Люди с физическими недостатками будут компенсировать их благодаря кибернетической модификации. Но будут и обычные здоровые люди, которые просто захотят расширить человеческий осязательный функционал.

Уже сегодня в мире живут люди с искусственной почкой. Проводятся сложные операции по замене сердечного клапана на протез. Известны эксперименты по передаче мыслей на расстояние. 3D принтеры печатают человеческие кости и органы.

Недавно в Йельском университете успешно завершился эксперимент по восстановлению функционирования мозга умерших свиней. Если науке удастся решить проблему отмирания мозга и сердца, это станет большим шагом к продолжению длительности жизни.

У Нейла Харбиссона часто спрашивают, не выйдут ли киборги из-под контроля – ведь фантастика часто рисует нам войны человека с роботами. Он считает, что искусственный интеллект станет отдельным видом, с которым человек будет сосуществовать так же, как сегодня сосуществует с растениями и животными.

Лично я не очень согласен с таким мнением. Я – программист, поэтому хорошо знаю, как работает искусственный интеллект. Да, машина может учиться, но она основывает свое обучение на тех наборах данных, которыми ее «кормят». В каждом отдельном случае artificial intelligence готовится для определенных задач.

Поэтому у меня нет опасений, что искусственный интеллект захватит мир. Наоборот, он позволит нам завтра делать гораздо больше, чем мы можем сегодня.

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