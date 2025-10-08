Военное чудовище Франкенштейна. Какой кошмар ждет человечество

Если человечество не прислушается к предупреждению ведущих экспертов по искусственному интеллекту, следующая мировая война может быть развязана вовсе не людьми

Украина десятилетиями была «Кремниевой долиной» бывшего Советского Союза — и именно украинцы, а не россияне, сыграли ключевую роль в запуске первого человека в космос и в становлении таких направлений, как искусственный интеллект (ИИ), ракетостроение, авиация, информационные технологии, медицина, кибербезопасность и вооружения. Украинцам принадлежат изобретения рентгена, современного вертолёта, компакт-диска (CD), технологии распознавания лиц, а также таких решений, как Grammarly, WhatsApp и PayPal, — и множества других инноваций. Однако на протяжении десятилетий интеллектуальный потенциал мирового уровня, которым обладала Украина, оставался в тени и эксплуатировался Москвой.

Реклама

Сегодня же он стал достоянием всего мира: украинцы заново изобрели войну в технологическом смысле, чтобы не дать России уничтожить свою страну. Армия, флот и военно-воздушные силы мирового уровня были буквально созданы с нуля — с помощью программного обеспечения, роботов и беспилотников.