Чего хочет Тимошенко? Сегодня, 16:52 1601 Цей матеріал також доступний українською

На обложке нового номера НВ – Юлия Тимошенко, кандидат на пост президента №1, согласно всем опросам

На этой неделе она ярко – а она все делает ярко – официально выдвинула свою кандидатуру на пост президента. Многие знакомые – бизнесмены, журналисты и т.д. – в частных беседах выражают крайнее беспокойство по поводу ее возможной победы на выборах и некоторые даже говорят, что уедут из страны. Думаю, никуда не уедут, конечно. Януковича пережили, хуже вряд ли будет.



Однако, меня беспокоит тот факт, что я не могу понять, какие ценности и содержание у Юлии Тимошенко. Хотя трижды брал у нее интервью.



Прекрасный оратор – да. Обаятельная женщина – снова да. Прекрасно чувствует общественные настроения – еще раз да. Может сказать любому собеседнику то, что он хочет услышать – еще раз да.



Но какие у нее ценности и что она будет делать на посту президента, спрогнозировать не могу. Талантливейший конъюнктурщик – возможно.



Когда пытаешься понять, как будет действовать человек в будущем, просто анализируешь, как он – в данном случае она – действовал в прошлом и делаешь проекцию.



Из достижений Юлии Тимошенко мне вспоминаются два: разрушение бартерных схем в ТЭКе, когда она была вице-премьером, и повторная продажа Криворожстали.



В первом случае она сделала почти невозможное. Бартер в конце 90-х составлял порядка 90% расчетов в ТЭКе и все говорили, что изменить ничего нельзя. Она изменила – сломала все схемы (наверное, знала их) и довольно быстро довела денежные расчеты до 90%.

Не являюсь поклонником талантов Юлии ВладимировныВо втором случае она перепродала Криворожсталь, которую Пинчук и Ахметов купили с огромным дисконтом за $800 млн, иностранным инвесторам за $5 млрд.



На этом достижения заканчиваются. По крайней мере, я больше вспомнить не могу.



Теперь начинаются, если и не провалы, но не очень хорошие достижения. Из того, что мне в ней не нравится: частое вмешательство в экономику и бизнес. Она пыталась ввести ограничение на маржу рентабельности АЗС, в итоге топливо стало дефицитом, она пыталась ограничить прибыльность супермаркетов, в итоге дефицитом стали базовые продукты. Такие себе методы а-ля Мадуро. В принципе нужно сказать, что Юлия Владимировна, судя по всему, такой себе воинствующий левак.



Она практически не занимается созиданием и развитием, ей все время нужно что-то распределить, с кем-то бороться и что-то разрушать. Также меня всегда смущала ее всеядность в выборе партнеров, она хотела заключить так называемый «широкий договор» с Виктором Януковичем, например, который позволил бы им попеременно править лет 20.



Сейчас она выступает против приватизации земли, хотя все разумные люди считают, что приватизация земли привлечет миллиарды долларов в агросектор и поможет фермерам, как минимум, использовать землю как залог. Она хочет снизить цена на газы вдвое, и предполагаю, нанести серьезный удар по украинской газодобыче – ведь никто в убыток себе добывать газ не будет. Она нещадно атаковала НБУ и Гонтареву, хотя все мировые эксперты считают быструю банковскую реформу в Украине образцовой, а саму Гонтареву по всему миру теперь просят делиться опытом.



Порой возникает ощущение, что она не понимает базовых законов экономики. Либо понимает, но настолько хочет выиграть выборы, что говорит все, чтобы понравиться обнищавшему электорату.



Из хорошего хочу отметить, что Юлия Тимошенко слышит критику и не держит обид. Так мне кажется. Вчера брал интервью у политтехнолога Сергея Гайдая. С ним она работает, хотя он ее до этого критиковал нещадно. Она ему сказала, что видела его критику, но там есть немало хороших идей. Как-то и наш журнал она поносила в эфире телеканала, а потом извинилась публично и сказала, что признает свободу слова и право на другое мнение. Все-таки это признак политической зрелости.



Как вы поняли, я не являюсь поклонником талантов Юлии Владимировны.



Но.



Если Юлия Тимошенко станет президентом и направит свою разрушительную энергию на коррупцию в Украине, это будет лучшее применение ее талантов. Коррупции у нас хоть отбавляй, и Петро Алексеевич все это дело прекрасно законсервировал и зацементировал. СБУ и ГПУ толком не занимаются правоохранительной деятельностью, а решают какие-то коммерческие задачи. Чиновники сидят на огромных потоках в госкомпаниях. Целые регионы отданы в концессию полукриминальным феодалам. Вот тут у Юлии Владимировны огромный потенциал развернуться.



Если она сведет коррупцию в Украине к минимуму, это будет немалым достижением. Других прорывов я от нее не жду.



Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени