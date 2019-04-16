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Владимир Фесенко

Политолог, директор Центра политических исследований "Пента"

Чего ждать от дебатов Порошенко и Зеленского

Вчера, 23:27
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Зеленский перевел дебаты в тот формат, который ему выгоден – формат шоу 

При условии, когда между конкурирующими политиками нет доверия, возникает целый ряд вопросов. Например, кто ведущий? На какой площадке проводятся дебаты? Процедура проведения должна быть предельно четко описана в законе либо должен появиться специальный закон о правилах дебатов.

То, что сейчас происходит – не более чем тактическая борьба. Я скажу циничную вещь – дебаты имеют общественный интерес, но скорее, как некое шоу, как элемент предвыборной кампании. И не столько содержательный, сколько эмоциональный. Ведь, судя по последнему опросу КМИС, на мнение половины избирателей это не окажет влияния. Выбор сделан.

Дебаты нужны для того, чтобы было больше реальной конкуренции в ходе кампании, чтобы избиратели действительно смогли разносторонне оценить кандидатов в президенты. Вот почему процедуру проведения следует четче урегулировать в законе, уделив особое внимание элементам нейтральности, гарантий того, что не будет заангажированности и игры в пользу одного из кандидатов. И должна быть процедура согласования дебатов между командами. Это принципиально важно.

Каждый будет дебатировать сам с собой

Одной команде дебаты были важны. Не избирателям, а одной команде. А другой команде они вообще не нужны. Потому что от этих дебатов может выиграть, скажем, не кардинально, но частично, их конкурент. Зачем делать подарки конкуренту?

Например, 14 апреля дебатов не было, это был предвыборный митинг Порошенко – имитация дебатов. Потому что, еще раз подчеркну, дебатами можно назвать только такую дискуссию, которая происходит на нейтральной площадке и согласована двумя командами. А это была встреча, организованная командой Порошенко.

Мой прогноз такой: каждый из кандидатов будет на своей площадке. Президент, как он и сказал, в телевизионной студии на общественном телевидении, Зеленский – на стадионе. Каждый будет дебатировать сам с собой. Хотя не исключаю, что Порошенко совершит новый демарш и приедет на стадион подебатировать с Зеленским. Судя по тому, как он приехал на 1+1, этого можно ожидать.

Зеленский такого делать не станет. Дебаты выгодны кандидату с меньшим рейтингом, а кандидату с высоким рейтингом, особенно когда есть такой большой отрыв, нет никакого смысла делать подарки конкуренту. Плюс, нужно учитывать подготовленность – по ораторскому таланту у Порошенко несомненное преимущество и он его хочет использовать. Однако тактическая ошибка команды Порошенко, в частности 14 апреля, в том, что они стали играть в формате Зеленского. И от этого, скорее, проиграли, чем выиграли.

У меня есть данные микро-фокус групп. Так вот некоторые сторонники Порошенко, особенно люди старших возрастных групп с консервативными ценностями, восприняли это негативно.

Но и Зеленскому не удастся и дальше скрываться. Если он станет президентом, что весьма вероятно, мы увидим некий новый формат, новый президентский стиль. Мы увидим и президент-шоу, и шоу президента. Нет смысла фантазировать, но будет сделана ставка на коммуникацию, свойственную Зеленскому, с различными элементами реалити-шоу, постоянной коммуникацией с гражданами – нестандартной, современной, в социальных сетях, с помощью видеороликов. Прямые репортажи из кабинета президента и тому подобное. То есть, шоу будет довольно много. Другое дело, что надо будет ещё и результаты показывать. Какое-то время — это будет интересно, а вот дальше станут спрашивать не только о зрелищах, но и хлеба будут просить.

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Теги:   Владимир Зеленский Петр Порошенко Президентские выборы в Украине 2019 Дебаты

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