Вот все же, что ни говорите, а Европа — это вам не какая-то там Америка. Как ни крути, а вековые традиции, история и культура берут свое — минимум эпатажа, оскорблений и публичных скандалов. Даже Украина, несмотря на то, что мы не член ЕС, а только туда направляемся, является образцом толерантности. Ментально — мы Европа. Вот вам пример.

Чего только Трамп не наговорил за последние месяцы о Джероме Пауэлле, главе центрального банка США. И дураком его называл, и упрямым мулом, и тем, «кто вечно запаздывает» с принятием важных решений. Какая невоспитанность. Ну, разве вы когда-то слышали что-то подобное в адрес высокого украинского руководства со стороны высшего украинского руководства? Да никогда! А почему? Потому что воспитанные и уравновешенные!

Вот почему Трамп оскорбляет Пауэлла?