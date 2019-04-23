Будущее в лотерею

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Похоже, новый президент у нас «agile». Знаний нет, умений тоже, о процессах и инструментах государственного управления слыхом не слыхивал

«Глупо молить о том, чего можно добиться самому», – говорят мудрые. Но мы, обычные, предпочитаем молить. Вот и вымолили, выбрали вождя. Сделали свой ход! Хорош он или плох? В классическом цугцванге все ходы плохи, но хочешь не хочешь, а делать их необходимо. Как изменилась наша позиция в партии? А, кто его знает! Но, похоже, этот ход не из тех, что превращает пешку в ферзя и ведет к достойной победе. Скорее, открывает дверь в неизвестность, череду блужданий, сомнений и неопределенности. Как же она портит нашу жизнь, это проклятая неопределенность, неиссякаемый источник человеческих тревог и несчастий, проникающий в сознание и раздирающий наше естество сомнениями, переживаниями и ложными надеждами. А как хотелось бы с уверенностью смотреть в завтрашний день и как далеки мы от этого после двадцати восьми лет независимости и пяти президентов. И в очередной раз, похоже, снова приняли желаемое за действительное.

Мне кажется, что наше нынешнее, послевыборное, состояние можно замечательно описать словами Шиллера: «Дилетант принимает темное за глубокое, дикое — за мощное, а неопределенное — за бесконечное“.

По большому счету, результат закономерен. Ведь мы есть страна дилетантов, никогда не отличавшаяся уважением и стремлением к профессионализму. Оно и понятно – профессионализм требует упорного труда, педантичности, ответственности, а нам подавай славянский романтизм, эмоциональность и стремление к быстрому результату. Вот и создаем мы колоссов на хлипком фундаменте, на глазок, авось получится, а когда их глиняные ноги подкашиваются, мы вместо уроки извлечь, тут же новых начинаем строить, таких же. И так по кругу, из века, в век…

Да, хотя бы, гляньте, как стало популярно в Украине английское слово «agile». Что это такое? Гибкие методы разработки. Вполне действенный метод, рожденный в начале «нулевых» в среде разработчиков программного обеспечения, который позволяет минимизировать риски проекта, разбивая его на короткие циклы.

Основные идеи «agile»:

— люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов;

— работающий продукт важнее исчерпывающей документации;

— сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта;

— готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.

Они прекрасно прижились на украинской почве. Вот только, в умах «профессионалов современной украинской формации» новая технология управления проектами быстро деградировала до известного всем метода «тыка». Смотришь – красивая яркая заграничная упаковка «Аджайл». Разворачиваешь, а внутри наш родной «Тык»:

Фундаментальные знания, умения и эффективные процессы оказались не востребованы. Путь к успеху через взаимодействие с соцсетями оказался намного проще и быстрее, создав феномен виртуальной элиты, в конце концов, родившей виртуального президента.

Принцип «работающий продукт-документация» мы и вовсе поставили с ног на голову. Документаций, стратегий да прорывов всяких наши активисты насочиняли столько, что на пять поколений хватит. Целую индустрию «грантоедства и планосочинительства» создали, а до работающего продукта так и не добрались. Вместо того чтобы ежедневно упражняться и отдавать свое усердие делам, все силы отдали словам.

О контрактах и говорить не стоит. Выполнять первоначальные договоренности не в нашем стиле! Зачем? «Порешаем», как-нибудь. Планы? Не морочьте голову, работа по продуманному плану – удел скучных педантов. Мы же, настоящие герои, всегда готовы к вызовам и изменениям. Не вышло так, попробуем по-другому. И будем пробовать, пока удача не улыбнется!

И, как ни горько осознавать, с таким подходом она не улыбнется нам никогда. Мы планируем наше будущее не в расчете на результаты упорного труда, а ожидая выиграть в лотерею.

Миллионы вдохновленных украинцев, взаимодействуя и мотивируя друг друга, могут победить в череде майданов, голыми руками дать отпор хорошо вооруженному супостату, но никогда в жизни не построят ни одного мерседеса, потому что для этого нет ни фундаментальных знаний, ни культуры выполнения контрактов, ни умения работать по плану, как нет и соответствующих процессов с инструментами.

Украинская версия «Тык - Аджайл» комфортна для дилетанта. Не нужно учиться, не нужно упорно шлифовать навыки, не нужно закладывать фундамент. Фу! Грязь, пот, тяжелый труд. Лучше нарисовать в фейсбуке красивые завитушки и повесить их на облачко. Красиво! А потом, когда превратившись в черную тучу, облачко смоет их дождем, проявить «готовность к изменениям» - на скорую руку взять, да и перевесить раскисшие остатки завитушек на новое облако. И так, до бесконечности... А когда, рано или поздно, облака улетят, а завитушки закончатся, то можно просто развести руками и вздохнуть, что в этом мире все «Аджайл». А, по-простому «так вышло!».

Вот, похоже, и новый президент у нас «agile». Знаний нет, умений тоже, о процессах и инструментах государственного управления слыхом не слыхивал. Готов даже поверить, что он готов к изменениям, о которых мечтает вся страна, вот только делать их не обучен. В лучшем случае, будет «тыкаться», из стороны в сторону, в худшем – без всяких «тыканий» чужую волю выполнять. Как ни крути, а перспектива так себе…

Так что, возвращаясь к Шиллеру можно сказать, что страна дилетантизма и патологической нелюбви к порядку и процессам вместо «глубокого, мощного и бесконечного» в очередной раз получила «темное, дикое и неопределенное».

А, ведь, если задуматься, то по-другому и быть не могло, и не будет, пока не создадим образование, культуру и церковь, обучающие, прославляющие и проповедующие не новомодную, выдернутую из контекста и подхваченную самопровозглашенными «лидерами мнений» лобуду с помпезными иностранными названиями, а простые фундаментальные ценности, которые не то, что завитушки, а и любые конструкции выдержат да через века пронесут: профессионализм, мораль и культуру. Вот только для этого потребуется гораздо больше усилий. Это вам не слов модных, как сучка блох, набраться.

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