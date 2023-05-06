Украина после победы. Пять предпосылок прыжка 6 мая, 07:13 NV Премиум

Эту работу не сделают за нас ни западные, ни восточные партнеры, это наше дело и ответственность перед мертвыми, живыми и нерожденными

Впервые опубликовано в журнале NV за апрель 2023 года. Републикация запрещена

Много войн прокатилось по планете, многие страны были разрушены. Некоторые из них так и остались в руинах, другие восстановились, а есть и совершившие качественный экономический скачок — мы их часто называем «тиграми». Что объединяет все положительные истории? Какие уроки мы можем извлечь из чужих успехов и прорывов, чтобы осуществить свой?

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Бесспорно, первой предпосылкой является «зонтик безопасности» — кто-то должен раскрыть его над нами, иначе оборона поглотит все собственные ресурсы, а на развитие не останется. Мы стремимся к членству в НАТО, но получим ли его, если будет очевидным, что Москва, потерпев поражение, вернется со следующей войной после восстановления своей состоятельности? Императив НАТО — не вступать в прямые конфронтации. Следовательно, зонтик безопасности раскроется только тогда, когда российская угроза не будет тлеть постоянно на горизонте, а это возможно при кардинальных изменениях в самой РФ. Демонтаж империи, таким образом, является не прихотью и не местью, а условием завершения войны — иначе будет недолгое перемирие перед следующей фазой агрессии.

Часть этой работы — завершение нашей собственной деколонизации. Это вопрос национальной безопасности: пока наше сознание, учебники, улицы и телевизор будут наполнены имперскими нарративами, до тех пор будут и их сторонники.

Второй предпосылкой скачка является выполнение многочисленных обязательств, которые мы взяли на себя касательно евроинтеграции. Прежде всего, речь идет о судебной реформе и всех аспектах верховенства права. На этом пути придется преодолевать не только сопротивление «судебной мафии», но и низкую политическую культуру граждан, не понимающих, почему правосудие выше справедливости, почему вину необходимо доказывать, а судебный процесс является соревновательным.

Выполнение обязательств откроет двери плана восстановления, аналогичного плану Маршалла (интересно, чьим именем его назовут?). Для запуска этого плана необходима также прозрачная система финансирования восстановления, отвечающая «принципам Лугано», подписанным в прошлом году правительствами 41 страны и пятью международными организациями, готовыми присоединиться к нашему возрождению. А это означает, прежде всего, прозрачность и подотчетность. Это означает сохранение и углубление достижений децентрализации, вовлечение в восстановление местных общин, украинского бизнеса, гражданского общества. Ведь восстановить огромную страну, управляя всем из одного центра, невозможно.

Если перечитать все принципы, они вкладываются в одну систему: «Прочь от Москвы!» в широком понимании

Но, чтобы принять участие в этой работе, придется пройти трансформацию и местному самоуправлению, и организациям гражданского общества. Способность управлять большими и сложными проектами не возникает автоматически из опыта меньших и более простых.

В то же время, ни один план Маршалла не обеспечивает страну даже половиной средств, необходимых для восстановления и модернизации. Он дает лишь несколько процентов стартовых денег, что-то вроде того, что в стартап-индустрии называют «бизнес-ангелами». 90 % требуемых средств поступит в виде частных инвестиций. А за них придется побороться.

Таким образом, третья предпосылка нашего скачка — экономическая свобода. Этот комплексный показатель, кажется, не оставляет нам никакой надежды: до полномасштабного вторжения Украина занимала 130 место по соответствующему мировому рейтингу. Изменить ситуацию необходимо решительными слаженными действиями в сфере дерегуляции, приватизации, налоговой, таможенной и антимонопольной реформы. Украина тянет за собой длинный хвост советских ограничений и огромных объемов брошенного на произвол имущества, а также укоренившуюся систему коррупции, питающуюся непрозрачностью и ручным управлением. До войны эта гидра высасывала экономическую кровь страны и тормозила наше развитие, после войны оставить ее означает экономическую смерть. Практика многочисленных неудачных попыток реформировать всю эту неофеодальную пирамиду искателей ренты (на вершине которой — привилегированные олигархи, а внизу мелкие взяточники и контрабандисты) доказывает, что реформы не работают, нужна полная перезагрузка на принципиально других основах — простоты и прозрачности. Это будет двойной удар: мощный толчок к экономическому росту и резкое сокращение питательной среды для коррупции.

Экономическая свобода является комплексным понятием, но два фактора самые главные: равные правила игры для всех (отсутствие привилегий) и минимальное вмешательство государства в экономическую активность. Это означает, что кроме реформ государственных институтов необходимо преодолеть и культурные стереотипы граждан: касательно «кума, который порешает», касательно постсоветских патерналистских ожиданий от государства и недоверия к предпринимательству.

Экономическая свобода рождает самодостаточных и свободных людей и усиливается их усилиями. Одной лишь экономической свободы недостаточно для привлечения инвестиций: иностранцы приходят туда, где уже есть украинские инвесторы, и вкладываются в их перспективные проекты. Украине нужны тысячи частных инвестиционных проектов. Стимулирование массового предпринимательства и инноваций является единственным путём превратить экономическую свободу в рост.

На переговорах с ЕС касательно членства не может быть компромиссов по верховенству прав и демократических свобод, но нужно торговаться об условиях вступления по регуляторной, налоговой, социальной политике, где немедленное принятие всех европейских правил приведет к экономической стагнации.

Какая форма правления лучше всего отвечает задачам украинского восстановления? Многие мечтают о «просвещенном авторитаризме» вроде того, что в свое время стал локомотивом послевоенной модернизации Турции или Южной Кореи. Однако для этого нужна традиция сильного государства и покорного послушного населения, а у нас нет ни того, ни другого. Кроме того, авторитаризм несовместим с евроинтеграцией, верховенством права и экономической свободой.

И, наконец, самое главное: авторитарная модернизация бывает успешной на фазе индустриализации (именно это сделал с Украиной Сталин, и мы знаем уплаченную за это цену). Сейчас же имеем следующую технологическую фазу, основной капитал которой — свободные люди, стремящиеся к свободе и ненавидящие авторитаризм. Наша модернизация будет успешной только тогда, когда ее экономические и правовые результаты станут доступны широким слоям граждан, а это значит укрепление и углубление демократии, — четвертая предпосылка нашего качественного прорыва.

Здесь мы подходим к пятой предпосылке, которую стоило бы поставить на первое место, — человеческий капитал. Это не просто количество людей, а количество, умноженное на качество: образование, здоровье, навыки и знания, образ мышления, представления и убеждения, культурные стереотипы и т. п. Как преодолеть в себе колониальное наследие, искривленную историческую память, советские представления о праве, государстве и экономике, местечковость и историческую травму? Все эти вещи чрезвычайно живучи и уже переданы по наследству поколению, которое никогда не видело СССР. Нам придется прилагать чрезвычайные усилия к гражданскому просвещению, к превращению поколения победителей в поколение осведомленных, состоятельных, социально зрелых победителей, потому что альтернативой являются обиженные на весь мир, на государство и друг на друга победители, выигравшие войну и проигравшие мир.

Но количество тоже очень важно. Общественные травмы двух столетий привели к демографическому кризису, и соотношение количества рабочих рук к количеству пенсионеров указывает на невозможность экономического скачка. Вернутся ли уехавшие зависит от качества и скорости восстановления. Но этих людей все равно мало. Хотим мы или нет, Украина примет миллионы мигрантов. Кто будут эти люди? Определяется моделью украинской экономики, а это снова об экономической свободе. Откуда они будут? Это определяет наша миграционная политика, которой пока нет. Легко ли будет им ассимилироваться, стать новыми украинцами? Это определяет сила украинского языка и культуры, а также открытость, инклюзивность украинского общества.

Посттравматический синдром всей страны может превратиться в посттравматический рост, но он не гарантирован. Его условием является общее видение привлекательного будущего. Для этого нам нужно будет очень много говорить, научить всю страну культуре открытого диалога. И, конечно, приложить все усилия для реабилитации ветеранов и всех, кто в ней нуждается.

Все вышеизложенное можно выполнить только совместными усилиями государства и гражданского общества. В наших условиях недостроенного государства гражданское общество есть не только «сторожевым псом демократии», как говорят на Западе, а «ездовым псом», который тянет немало на себе. Но первая задача — построить государство, а для этого — восстановить утраченное доверие и привлечь на службу лучших людей, преданных, решительных, компетентных, порядочных. Это позволит преодолеть инерционный сценарий послевоенной стагнации, которого сегодня боятся миллионы украинцев.

Если перечитать все принципы, они вкладываются в одну систему: «Прочь от Москвы!» в широком смысле: преодоление последствий и остатков не только колониализма, но и коммунизма, тоталитаризма, патернализма, закрытости, экономического дирижизма и т. д. — всего того, что составляет наследие российско-советской империи. Эту работу не сделают за нас ни западные, ни восточные партнеры, это наше дело и ответственность — перед мертвыми, живыми и нерожденными.

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