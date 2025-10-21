Быстрый мир или снова безысходность? Как удержаться на психологических качелях

«Психологические качели». Так можно назвать одно из испытаний войны, когда одна новость намекает на скорый мир, а другая погружает в состояние безысходности

«Психологические качели» в обществе усиливаются во время тех или иных дипломатических переговоров и сопровождаются назойливым информационным шумом. Одна «сенсация» сменяет другую, хотя реальность при этом никак не меняется.

Вот и сейчас лента новостей переполнена «инсайдерской информацией» о том, что сказал Дональд Трамп во время закрытой встречи с Владимиром Зеленским. Не буду комментировать бесконечный инфопоток, замечу лишь, что мысли и высказывания президентов ретранслируют журналисты, которые не присутствовали на встрече.

Когда анализируешь международные события, лучше обращаться к первоисточнику. В нашем случае это непосредственный участник переговоров, то есть наш Верховный Главнокомандующий. Напомню его слова после вашингтонского визита: «Я согласен с Трампом, что если мы хотим остановить эту войну и срочно перейти к мирным переговорам дипломатическим путем, мы должны остаться там, где мы есть, и не отдавать Путину ничего дополнительного, потому что он хочет. Потому что он террорист».

Реакция Кремля нам также известна.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что позиция России не изменилась после высказываний президента США Дональда Трампа о необходимости остановки войск РФ на линии боевого соприкосновения. В оригинале прозвучало так: «Эта тема неоднократно поднималась с различными нюансами в ходе российско-американских контактов, и российская сторона каждый раз давала ответ, и этот ответ хорошо известен: последовательность позиции РФ не меняется». В переводе на нормальный язык это означает: Кремль считает, что агрессия должна продолжаться при любой дипломатической погоде.

Враг питает иллюзии, что способен захватить что-то такое, что сможет представить для внутренней аудитории как собственную «победу». Наша задача — не выдавать очередную порцию диванных прогнозов, а делать свое дело — на поле боя развеивать подобные иллюзии. Единственный надежный прогноз заключается в том, что Силы Обороны продолжат бить врага как на линии боевого соприкосновения, так и глубоко в тылу.

Комментируя недавние дальнобойные впечатления, Верховный Главнокомандующий отметил: «Есть увеличение и по расстоянию, и по точности наших дальнобойных санкций против России. Фактически, каждые день-два есть поражение российской нефтепереработки. И это работает на возвращение России к реальности».

Мы прошли долгий путь, украинский народ и Силы Обороны много раз делали невозможное. Последний пример — мы превратили преимущество России — ее огромный тыл, в ее слабое место, поскольку противник не способен закрыть эшелонированной ПВО такие территории. Если оторванная от реальности кремлевская верхушка этого еще не поняла, то мы ежедневно будем давать ей мастер-классы. Продолжение следует. Слава Украине!

