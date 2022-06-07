Когда наступит кризис криптовалют 7 июня, 14:59 Цей матеріал також доступний українською

Когда может произойти — и произойдет ли — ужесточение регулирования криптовалют?

Цены на криптовалюты обвалились на фоне начавшегося повышения центробанками процентных ставок, поэтому многие теперь гадают, а не наблюдаем ли мы начало конца этого пузыря. Наверное, пока что нет. Однако рост альтернативных издержек непропорционально сильно толкает вниз цены тех активов, чьи главные перспективы использования связаны с будущим. Сверхнизкие процентные ставки помогали подъему криптовалют, теперь же молодые инвесторы начинают чувствовать, что именно происходит, когда процентные ставки идут вверх.

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Впрочем, гораздо интересней вопрос, что будет происходить, когда правительства, наконец-то, всерьез займутся регулированием биткойна и его собратьев. Из экономически крупнейших стран это начал делать пока что лишь Китай. А власти большинства других стран пытаются сменить тему, заводя разговоры о цифровых валютах, выпускаемых центральными банками (сокращенно CBDC).

Но это не очень логично. Хотя валюты CBDC, скорее всего, будут иметь элементы конфиденциальности для транзакций небольших размеров, более крупные транзакции, практически несомненно, потребуют от физических лиц раскрытия личности. Напротив, одним из самых главных привлекательных свойств частных криптовалют является предлагаемая ими возможность обходить контроль правительства. Да, транзакции в криптовалюте можно полностью отслеживать с помощью блокчейн-реестра, однако пользователи обычно открывают счета под псевдонимами, и поэтому их трудно идентифицировать без дополнительной информации, получение которой дорого обходится.

Некоторые экономисты наивно утверждают, что нет никакой особо срочной необходимости в регулировании биткойна и аналогичных криптовалют, потому что их трудно и дорого использовать для транзакций. Но попробуйте сказать это властям развивающихся стран, где криптовалюты уже стали серьезным механизмом уклонения от налогов, регулирования и контроля за капиталом.

Для небогатых стран, где возможности властей ограничены, криптовалюты становятся нарастающей проблемой. Гражданам не надо быть компьютерными специалистами, чтобы обходить надзор властей. Они могут просто получить доступ к одной из нескольких бирж, совершающих транзакции вне блокчейна («off-chain»). В принципе, транзакции с криптовалютами, осуществляемые при посредничестве третьих сторон, можно отследить. Однако биржи располагаются в развитых странах, и поэтому на практике для властей бедных стран эта информация оказывается недоступной практически при любых обстоятельствах.

В развивающихся странах криптовалюты стали серьезным механизмом уклонения от налогов

А может, криптовалюты просто выполняют свое обещание — помочь гражданам обходить коррумпированные, неэффективные и не вызывающие доверия правительства? Может быть. Однако, как и в случае с банкнотами номиналом $100, криптовалюты в развивающемся мире могут использоваться злонамеренными людьми столь же активно, как и простыми гражданами.

Например, Венесуэла является крупным игроком на крипторынках, отчасти потому, что мигранты используют криптовалюты для пересылки денег туда и обратно, не позволяя при этом коррумпированному режиму этой страны их забрать. Однако столь же несомненно, что криптовалюты используются венесуэльскими военными для операций по контрабанде наркотиков, не говоря уже о богатых и имеющих политические связи лицах, против которых введены финансовые санкции. Поскольку США ввели финансовые санкции против более чем дюжины стран, сотен организаций и тысяч частных лиц, криптовалюты стали для них естественным убежищем.

Одна из причин, почему регуляторы в развитых странах так медленно действуют, заключается в доминирующем мнении, что до тех пор, пока проблемы, связанные с криптовалютами, негативно влияют в основном на другие страны мира, эти проблемы не должны их волновать. Явно разделяя идею, что криптовалюты являются, прежде всего, активом для инвестиций (и что размеры любых транзакций с ними не очень важны), регуляторы больше тревожатся о защите отечественных инвесторов и финансовой стабильности.

Однако экономическая теория уже давно показала, что стоимость любых денег в конечном итоге зависит от потенциальных видов их использования. Крупнейшие инвесторы в крипту могут находиться в развитых странах, но они используются — и наносят вред — в основном в развивающихся странах (пока что). Можно даже утверждать, что инвестирование в криптовалюты в развитых странах в каком-то смысле ничем не отличается от инвестирования в кровавые алмазы.

Мало сомнений в том, что со временем правительства развитых стран увидят, как проблемы с криптовалютами возвращаются им бумерангом. Когда это случится, они будут вынуждены ввести широкий запрет на те цифровые валюты, которые не позволяют с легкостью отслеживать личность пользователей (если, конечно, к тому моменту технологический прогресс не уничтожит любые остатки анонимности, поскольку в этом случае стоимость криптовалют рухнет сама по себе). Такой запрет, несомненно, должен будет коснуться финансовых учреждений и предприятий, а также, наверное, включать ряд ограничений для физических лиц.

Эта мера резко обвалит стоимость нынешних криптовалют, сократив их ликвидность. Чем больше стран введут такие ограничения, тем, конечно, выше будет их эффективность, однако для достижения значительного локального эффекта всеобщее введение ограничений не потребуется.

Можно ли ввести какой-то вариант этого запрета? Как показывает опыт Китая, сравнительно просто закрыть крипто-биржи, которыми пользуется огромное большинство людей для торговли цифровыми валютами. Намного труднее помешать транзакциям в блокчейне, поскольку совершающих их физических лиц труднее идентифицировать. Ирония в том, что для эффективного запрета криптовалют XXI века может потребоваться постепенный отказ от (или как минимум сокращение размеров) намного более старого «устройства» — бумажных денег. Причина в том, что для людей наличные сегодня являются наиболее удобным способом перевода средств в цифровые кошельки, который не позволяет их с легкостью идентифицировать.

Я хочу пояснить, что не предлагаю ввести ограничения на все вид использования блокчейнов. Например, регулируемые стейблкойны, которые опираются на балансы центральных банков, могут и дальше развиваться, но при условии наличия четких правовых механизмов для отслеживания личности пользователей в случае необходимости.

Когда может произойти — и произойдет ли — ужесточение регулирования криптовалют? Если не будет кризиса, тогда это может случиться через десятилетия, особенно учитывая, что крупнейшие участники рынка криптовалют закачивают огромные суммы в лоббирование, во многом точно так же, как это делал финансовый сектор накануне мирового финансового кризиса 2008 года. Впрочем, наверное, десятилетий не потребуется. К сожалению, криптокризис, наступит, скорее всего, раньше, чем позже.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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